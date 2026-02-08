La Aemet avisa: las temperaturas sufrirán cambios en Canarias a partir de este lunes

La previsión meteorológica para este lunes indica que en el norte estará nuboso por debajo de los 1.110-1.300 metros, abriéndose amplios claros durante las horas centrales; mientras que en el resto de zonas habrá cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo en el sur, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo ligeros ascensos locales, que será moderado en el Teide, especialmente en cotas altas. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 10 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del norte, en general flojo modulado por las brisas, siendo moderado del noroeste en cotas altas y zonas expuestas del Teide.
En el norte de Gran Canaria estará nuboso por debajo de los 1.100-1.300 metros, abriéndose claros durante las horas centrales; mientras que en el resto de zonas los cielos estarán poco nuboso o despejados.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura habrá cielo nuboso en el norte y oeste, abriédose algún claro durante las horas centrales, mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso con intervalos nocturnos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo ligeros ascensos locales. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 18 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará del norte flojo modulado por las brisas, siendo moderado en zonas expuestas del oeste y este durante las horas diurnas.