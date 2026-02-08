El tiempo en Canarias para este domingo trae novedades importantes según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tras unas jornadas de cierta inestabilidad, el pronóstico confirma un giro hacia la estabilidad, aunque con un matiz térmico que afectará a gran parte del Archipiélago.
¿Qué esperar del tiempo en Canarias este domingo?
La principal noticia sobre el tiempo en Canarias es el ligero ascenso de las temperaturas, que será más palpable en las zonas de medianías y el interior de las islas. Los cielos poco nubosos o despejados serán la tónica general, permitiendo que el sol sea el protagonista durante la mayor parte del día.
En las capitales, la situación será muy similar. Santa Cruz de Tenerife registrará una máxima de 22 grados, al igual que Las Palmas de Gran Canaria. Las temperaturas mínimas, por su parte, se situarán entre los 15 y 17 grados, respectivamente, consolidando un ambiente muy agradable para cerrar la semana.
Viento y estado del mar en el Archipiélago
Otro factor determinante en el tiempo en Canarias será el viento de componente noroeste flojo, que podría alcanzar rachas moderadas en las cumbres. No obstante, la atención debe centrarse en la costa: la Aemet avisa de un mar de fondo del noroeste con olas que podrían alcanzar los 4 metros.
En el litoral, se espera mar rizada a marejadilla, lo que unido al buen tiempo en Canarias en tierra, podría invitar al baño, aunque siempre con la precaución necesaria ante la fuerza del mar de fondo en las vertientes norte y oeste.
El tiempo en Canarias por islas
- Tenerife y Gran Canaria: El tiempo en Canarias en estas islas estará marcado por cielos despejados y nubes altas en el norte. Las temperaturas subirán en las zonas altas.
- Lanzarote y Fuerteventura: Predominio de sol tras algunos intervalos nubosos matinales. Máximas de 22 grados en Arrecife y Puerto del Rosario.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: Estabilidad absoluta. El tiempo en Canarias occidental será seco, con vientos flojos y temperaturas mínimas en ligero ascenso en el interior.
Esta previsión del tiempo en Canarias confirma una jornada de domingo ideal para disfrutar del exterior, marcada por el sol y una ligera subida de los termómetros que refuerza el clima privilegiado de las Islas.