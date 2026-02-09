Última hora sobre el incendio en un edificio de Arona: una persona rescatada y varias afectadas

Los servicios de emergencia han intervenido en un incendio de vivienda declarado este mediodía en la calle San Clemente, en el núcleo de El Fraile, municipio de Arona. El incidente se ha saldado con un balance de cuatro personas afectadas por intoxicación tras inhalar humo, según han confirmado los servicios de emergencia a Televisión Canaria.
El aviso se recibió en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 sobre las 13:00 horas. Varias llamadas de vecinos alertaron de la presencia de fuego en la cuarta planta de un edificio de viviendas.
Inmediatamente, se activó un dispositivo que incluyó a Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local y Guardia Civil.
Rescate en la cuarta planta
Efectivos de los Bomberos de Tenerife centraron sus esfuerzos en el rescate, mediante camión de autoescala, de una mujer de mediana edad que se encontraba en el interior de una de las viviendas de la cuarta planta en el momento del siniestro.
Tras ponerla a salvo, los equipos de extinción procedieron a sofocar las llamas.
Según fuentes oficiales, el fuego afectó únicamente a una de las habitaciones de la vivienda afectada. Los bomberos lograron extinguir el incendio antes de que este se propagase al resto de las estancias o a otras viviendas del bloque.
Afectados por el incendio
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió en el lugar a cuatro personas con cuadros de intoxicación por inhalación de humo. Tras la valoración sanitaria, se realizaron los siguientes traslados:
- Dos hombres fueron derivados al Hospital del Sur al presentar intoxicación leve.
- Otro hombre fue trasladado al Hospital Universitario Hospiten Sur por intoxicación moderada.
- Una cuarta persona, también hombre, fue atendida en el lugar del accidente sin necesidad de traslado hospitalario.
En la zona colaboraron agentes de la Policía Local de Arona y la Guardia Civil, quienes coordinaron la seguridad y el perímetro de la calle San Clemente mientras duraron las labores de emergencia y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
En estos momentos se desconocen las causas que originaron el fuego.