Alerta en Arona: incendio en un edificio de viviendas

Los servicios de emergencia de Tenerife han sido activados de urgencia tras declararse un incendio en un edificio de viviendas situado en la calle San Clemente, en el municipio de Arona. El incidente ha generado un importante despliegue de medios técnicos y humanos en la zona.
Según ha comunicado oficialmente el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 de Canarias, la alerta se produjo tras recibir varias llamadas de ciudadanos que advertían del fuego en el interior del inmueble.
Medios desplazados por el incendio
En estos momentos, los efectivos de los Bomberos de Tenerife se encuentran trabajando en el lugar de los hechos para controlar y extinguir las llamas. Junto a ellos, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha movilizado dos ambulancias como parte del dispositivo de seguridad.
Además de los recursos sanitarios y de extinción, el operativo cuenta con el apoyo de la Guardia Civil y la Policía Local de Arona, quienes colaboran en las tareas de seguridad y coordinación en el perímetro del edificio afectado.
Hasta el momento, no se han facilitado más detalles sobre el origen del fuego o si ha sido necesaria la evacuación de los residentes. La intervención continúa en curso en el sur de la Isla.