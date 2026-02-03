Juan Ramos, alcalde de San Juan de la Rambla, denunciado por un supuesto delito de prevaricación

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha interpuesto una denuncia contra el alcalde de San Juan de la Rambla, Juan Ramos, quien deberá declarar en condición de investigado por un presunto delito de malversación administrativa.
Según consta en el documento de investigaciones procesales al que tuvo acceso este periódico, el 22 de julio de 2024 el mandatario habría entregado las llaves que permiten acceder a las instalaciones del Mirador del Mazapé a la Asociación de Airsoft El Atlántico, en la persona de su responsable, Marcelo García González, quien solicitó “el uso de las instalaciones” mediante una instancia que presentó el 12 de junio de 2025 dirigida al mandatario para ejercer allí la actividad (una especie de combate con bolitas de plástico).
Dicha asociación habría hecho uso de las instalaciones por lo menos una vez, el 12 de octubre de 2025, cuando agentes de la Policía Local de San Juan de la Rambla acudieron por un aviso de vecinos y habrían visto a varias personas ejercer dicha actividad en ese lugar.
Sin embargo, según la denuncia “no consta ningún tipo de expediente de concesión del uso” y, de hecho, el arquitecto técnico, la secretaria accidental y la técnica de administración general del Ayuntamiento dirigieron una instancia al alcalde el 28 de octubre del año pasado mediante la cual le solicitaban que ordenara el desalojo inmediato de las instalaciones y depurara las responsabilidades por el mal uso de las mismas y sus aledaños”.
Estas tres personas declararon, además, que “desconocen por completo cómo ha sido cedido el uso de las mismas, pues no existe procedimiento alguno tramitado al efecto”.
Las instalaciones en de San Juan de la Rambla
En cuanto a las instalaciones en sí, parece que fueron abandonadas y que al menos desde 2022 vienen sufriendo actos vandálicos, a través de los cuales se ha ido saqueando prácticamente cualquier cosa de valor que hay en ellas. No obstante, la Fiscalía aclara que ello “jamás supone una presunción de abandono, que los convierta en res nullius”, y deja claro que en este caso, sigue siendo de propiedad municipal.
En su escrito, la Fiscalía explica que “en el airsoft se simulan combates reales entre tropas utilizando armas que simulan ser reales, pero que utilizan pequeñas bolitas de plástico. Habrá entonces que analizar qué composición tienen esas bolas de plástico, dónde pueden caer, si se recogen o no, si se descomponen o no, y cómo puede afectar al medio natural que se queden en la zona”.
Aclara que “se desconoce si son de plástico, pero sabido es que la mayoría de plásticos no se descomponen más que en unos lapsos considerables (décadas e incluso cientos de años), y que afectan al medio natural de forma grave (microplásticos, por ejemplo)”.
La Fiscalía concluye que “la situación es grave porque no existió título habilitante (la mera entrega de unas llaves no lo es, aunque se recoja en un acta) ni se tramitó expediente alguno que, aunque no lo exige la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, tendrá que contener los correspondientes informes que analicen si la actividad puede afectar al propio bien o al medio natural en que se encuentra, dada la situación de espacio natural protegido, ya que el bien sigue siendo titularidad municipal y es al Ayuntamiento a quien compete controlar que no autoriza ningún uso que pueda dañarlo”.
Jonay Méndez aclara que solo se utilizaron para “dos actos puntuales”
Ante la ausencia del alcalde de de San Juan de la Rambla, quien se pronunció sobre este asunto fue el portavoz del grupo de gobierno, Jonay Méndez, que aseguró que “se hizo el documento con sesión de llaves para el uso de una actividad que no deteriora ningún tipo de patrimonio” ya que las bolas plásticas que se emplean en el airsoft, “son biodegradables, es decir que se descomponen solas”.
Además, aclaró que “fueron dos actos puntuales” para los que la Asociación de Airsoft El Atlántico pidió el espacio, “no ha sido un uso continuo, ni una concesión. Se realizó el expediente, se le dio las llaves, y se le permitió el uso como a cualquier otra cuando quiere desarrollar un evento puntual”.
Sin embargo, en su página web que la dirección que adjunta de su campo es la del Mirador de Mazapé, “un entorno natural privilegiado” en el que “organizamos partidas regulares”, “ofreciendo un escenario único para la práctica de este deporte”.