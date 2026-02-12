Alfonso Cabello: “La apuesta de las Islas por el audiovisual pasa por estar allí donde se cierran los contratos”

“El sector audiovisual de Canarias se encuentra en una nueva fase. Desde el Gobierno regional realizamos una apuesta muy importante por acudir a los principales mercados internacionales. Queremos estar en los lugares donde se cierran los contratos, para que no solo seamos parte de las decisiones o las contrataciones posteriores, sino que estemos presentes en la misma génesis de los proyectos”.
De esta manera se manifestó ayer a DIARIO DE AVISOS Alfonso Cabello, viceconsejero regional de Presidencia y presidente de Proexca, tras el encuentro informativo que sirvió para exponer en qué consiste la presencia de Canarias en el European Film Market, en Alemania. Organizado en el marco del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, se trata del mercado más importante en Europa y tiene lugar entre este jueves y el 18 de febrero.
LA MISIÓN
Canary Islands Film coordina la delegación y ya tiene cerradas 60 reuniones con productoras que han mostrado interés en rodar en el Archipiélago o en hallar coproductores para sus proyectos. En esta edición del mercado berlinés participarán más de 40 profesionales de las Islas, en una misión coordinada por Proexca y el Clúster Audiovisual de Canarias.
Estos y otros aspectos fueron dados a conocer, además de por Cabello, por el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa; la gerente del Clúster Audiovisual de Canarias, Genoveva Ayala, y tres representantes de las empresas canarias que tendrán más protagonismo en el festival: 3Doubles, Sur-Film y Volcano Films.
Tal y como se informó ayer, la delegación estará representada también por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y las film commission de Tenerife y Gran Canaria.
De igual modo, el Gobierno de Canarias organiza un foro para profesionales que tiene como finalidad afianzar la imagen de las Islas como territorio de creación y brindar un espacio para el intercambio profesional: Forget love, have a passionate affair with Canarian Cinema, coincidiendo con el Día de San Valentín. Otras dos citas destacables son los EFM Animation Days, entre hoy y el sábado, y el Berlinale Co-Production Market, del sábado al martes. Asimismo, Canarias dispondrá de un espacio propio para celebrar encuentros profesionales en el pabellón Cinema from Spain.
La Palma opta al reconocimiento a la mejor localización europea como escenario de la serie de Netflix que lleva el nombre de la Isla
Las empresas que acuden con el Clúster Audiovisual de Canarias son Amissus Producciones, El Viaje Films, Volcano Films, KPMG, Onyxay Lanzarote Producciones, 7 Islands Film, Alda Productions, Accidental Films, Digital 104, La Caña Sisters, Anti Kino Films, Flaming Frames y Nirú Films, a las que se unen profesionales de variadas instituciones y disciplinas, como productoras, productoras de servicios para el cine, agencias de ventas, distribuidoras, efectos visuales, estudios de animación, programadores de festivales y mercados, cineastas y guionistas.
‘ROSEBUSH PRUNING’
Entre los títulos que competirán por el Oso de Oro en Berlín está Rosebush Pruning, del brasileño Karim Aïnouz, rodada en España, donde la canaria Sur-Film es coproductora. El largometraje de animación Ages of madness: The Howling of the Jinn, del estudio canario 3Doubles, participa en la nueva sección EFM Animation Days, nacida de la colaboración con Annecy para crear un espacio dedicado al contenido animado.
También sobresale la nominación de La Palma a mejor localización europea, como escenario de la serie de Netflix La Palma. Este galardón lo organiza la Red Europea de Comisiones Fílmicas. La productora canaria Volcano Films fue la encargada de realizar el service en la Isla, implicando a 13 instituciones para la obtención de permisos y contratando a unos 150 profesionales locales y a más de 100 extras y figurantes, con un impacto directo de unos tres millones de euros.
A esto hay que añadir la proyección de Tal vez, ópera prima de la canaria Arima León, rodada en Gran Canaria con el apoyo del Gobierno regional y producida por Inefable Productions y Tal vez la película SL (ISII Group).
LA ESTRATEGIA
Un aspecto en el que hizo ayer hincapié Alfonso Cabello en su conversación con este periódico, además de la voluntad de potenciar la presencia del sector audiovisual allí donde se gestan los proyectos, es el hecho de que la estrategia de todo el año en este ámbito es consensuada con sus profesionales a través del Clúster Audiovisual de Canarias.
“Entre los retos que nos planteamos -manifestó el viceconsejero- está el de lograr estabilizar el volumen de producciones que se llevan a cabo en las Islas, lo cual resulta complejo, porque eso conlleva tener una penetración muy importante en los mercados”. “Otra tarea que nos hemos encomendado -añadió- es seguir trabajando para clarificar todo lo que tiene que ver con el ámbito fiscal. De ahí que el Gobierno de Canarias planteara al Estado, hace aproximadamente un mes, la cesión de determinadas competencias, a partir de una negociación bilateral, en lo relativo al control tributario de los incentivos fiscales que contempla el REF (Régimen Económico y Fiscal), un asunto especialmente significativo para las producciones audiovisuales”.
El tercer elemento de esta labor, no menos importante, apuntó Alfonso Cabello, “es continuar avanzando en la formación del talento local, para que se incorpore cada vez con mayor cualificación al volumen de producciones que están llegando”.
Un volumen que se traduce, según los datos de 2024, en más de 14.000 empleos y 154 rodajes de películas y series, con un impacto económico que se cifra en más de 218 millones de euros.