El Gobierno de Canarias destina 3,3 millones a 36 proyectos del audiovisual

Un total de 36 proyectos audiovisuales, entre largometrajes, series, animación, documentales y cortos de sello isleño, recibirán apoyo del Gobierno de Canarias. La selección se ha realizado a través de dos convocatorias organizadas durante 2025 por la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, orientadas a proyectos tanto en fase de producción o coproducción minoritaria como de desarrollo, así como a la producción de cortometrajes.
Con una inversión global de 3.329.000 euros, los proyectos han sido elegidos por comités de expertos y la selección se puede consultar en la web www.icdcultural.org (Convocatorias).
FICCIÓN Y DOCUMENTAL
Las películas seleccionadas en producción son los largometrajes de ficción Especies distintas, de Laura Pérez Gómez; El jardín de té, que dirigirá Gonzalo López-Gallego; La sombra de la arena, con Aarón J. Melián en la dirección, y Fiesta negra, que escribe y dirige Guillermo Magariños.
A ello se suman los largometrajes documentales Milagro y miseria, que codirigen Marina Alberti y José A. Alayón; Regreso al rayo verde, con dirección de Juanma V. Betancort, y Herr Franco must go!, de Miguel G. Morales, así como las series de animación Limbo ville, de Israel Hernández, y Super Truck, dirigida por Rubén Zarauza e Iria G. Caballero.
En coproducción minoritaria están los largos de ficción El día del fin del mundo encontraré tu pasado, de El Viaje Producciones con la chilena Globo Rojo; Señoras de la limpieza, de Mararía Films con la portuguesa Uma pedra no sapato; Caza y pesca, de MGC con la uruguaya Kiko Vivo Producciones y la argentina Pensa&Rocca, y Ya no siento el corazón, de Volcano International Productions con la sueca Doppelganger Film.
Los otros títulos corresponden a los documentales The possibility of man, de Tourmalet Films con las holandesas Worldisuals Film y Stichting ten Zuiden van de Grens, y La mujer del barco, de Ngaro Games La Casa de los Enigmas con las españolas Burbuja Films y Freews.
En desarrollo están los largometrajes de ficción Tropic (Helena Girón), La fuga (Verónica Galán); Tierra (Arima León), Seres eléctricos (David Pantaleón), ¿Quién es la virgen? (Ana Sánchez Gijón), Los extraños (Gonzalo López-Gallego) y Arroró (canción de cuna), con la directora Carla Valdés.
En documentales en desarrollo están Heurtebise (Octavio Guerra), Y punto (Javier Tolentino), Ruidos en el agua (Joan López Lloret), el de animación Cave of dreams (Dorota K. Welchman y David Baute) y la serie, también de animación, Howly wooly (Pierre Paris).
Los cortometrajes son Cayó la tarde (Carolina Montesdeoca), La teta (Dailos Vega), Graniza en Tacoronte (Airam Rodríguez), El traductor de pájaros (David Pantaleón), Barranco (Pablo Vilas), 210 (J. Morala), Naturaleza cálida (Joel Cazorla y Chemi Pérez), Por los pelos (Jeniffer Castañeda García) y La maceta (Octavio Guerra).