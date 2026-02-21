Un equipo de fútbol de Gran Canaria, fuera de toda competición hasta 2027 por reiteradas amenazas al equipo arbitral

Un equipo de fútbol regional de Canarias afrontará una de las sanciones más ejemplarizantes de su historia reciente. El Comité de Competición y Disciplina de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha acordado recientemente la expulsión del CD Teldecosta de todas las competiciones oficiales durante lo que resta de la temporada 2025/2026 y la campaña 2026/2027.
La resolución analiza los graves incidentes ocurridos el pasado 30 de enero, en el encuentro de Segunda Regional de Gran Canaria (Grupo 3) que medía al Teldecosta con el CD Juan Grande. El partido fue suspendido de manera definitiva en el minuto 82 ante la “imposibilidad de garantizar la seguridad del equipo arbitral”.
Según el acta, varios futbolistas del conjunto visitante “profirieron insultos y amenazas graves contra el colegiado y sus asistentes”, llegando incluso a producirse contactos físicos. La situación obligó a requerir la presencia de la fuerza pública. El partido no se reanudó.
La tensión vivida fue tal que el árbitro “no redactó el acta en el mismo momento”. Lo hizo al día siguiente, ya en frío, al explicar que el “nerviosismo provocado por las múltiples incidencias le impidió reflejar correctamente lo sucedido sobre el terreno de juego”.
Otras 3 árbitras temieron por su integridad
El CD Teldecosta se ha visto salpicado en otras ocasiones en episodios de estas mismas características. En febrero de 2025, varios jugadores amenazaron a tres árbitras del encuentro ante el Arena Futboltec, que tuvieron que refugiarse en el vestuario ante el “temor por su integridad física”.
Semanas antes del último incidente, el equipo también había protagonizado otro altercado frente al CD Valdecasas, nuevamente con amenazas al colegiado.
El Comité desestimó íntegramente las alegaciones presentadas por el club y fundamenta la expulsión en el artículo 37.1 l) del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Federación Canaria de Fútbol, que tipifica como “infracción muy grave” la reiteración de conductas contrarias al orden deportivo cuando existe reincidencia acreditada.
Un amplio historial de expedientes
En su resolución, el órgano disciplinario subraya que el “Teldecosta acumula un amplio historial de expedientes en temporadas recientes y que ya había sido objeto de apercibimientos y sanciones previas sin que se produjera una rectificación efectiva de su comportamiento”.
Además de la sanción colectiva, se imponen castigos individuales a tres futbolistas del equipo, que en conjunto suman un total de 29 partidos de suspensión por infracciones graves, además de las correspondientes multas económicas.
La expulsión implica la cancelación de todos los encuentros pendientes esta temporada y la imposibilidad de inscribirse en competiciones oficiales organizadas por la Federación.
Una decisión que marca un precedente en el fútbol regional canario, donde hasta ahora las sanciones más habituales habían sido cierres de campo, multas o suspensiones parciales.