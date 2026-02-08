De Tao al cielo: la canaria Amor López premiada como la mejor enóloga joven en la Barcelona Wine Week

Lanzarote vuelve a demostrar que sus cenizas volcánicas producen tesoros líquidos. La enóloga canaria Amor López, alma máter de la Bodega Erupción (DOP Lanzarote), ha sido encumbrada en la Barcelona Wine Week al recibir el prestigioso premio Isabel Mijares en la categoría de ‘Nueva Generación’.
Este galardón, otorgado por el colectivo Mujeres del Vino, reconoce a Amor López como una de las figuras más prometedoras del sector en España, destacando su capacidad para unir una tradición familiar de más de medio siglo con una visión contemporánea y “de autora”.
Erupción: Vinos con identidad volcánica
Fundada en mayo de 2021 en el pueblo de Tao, Bodega Erupción es mucho más que un negocio; es un proyecto artesanal de producción orgánica que ya acumula hitos internacionales. Sus caldos, como el Milagro de Magmasía o Luz de Obsidiana, no solo han seducido al jurado nacional, sino que ya ostentan grandes medallas de oro en certámenes de viticultura extrema.
“Este premio es un respaldo a un proyecto que nace desde el respeto al territorio y la identidad volcánica, pero también desde una mirada contemporánea”, afirmó una emocionada Amor López tras recoger la distinción.
El legado de una pionera
Los premios llevan el nombre de Isabel Mijares, la primera mujer en dirigir una bodega en España, fallecida en 2024. Recibir este galardón sitúa a la enóloga canaria en la élite del sector, compartiendo palmarés con figuras de la talla de la chef Carme Ruscalleda o la crítica internacional Jancis Robinson.
Para Amor López, que se premie a la nueva hornada de profesionales es “una señal muy positiva para el futuro del vino”, un sector donde Canarias, y especialmente Lanzarote, están demostrando que la excelencia nace de la tierra más difícil.