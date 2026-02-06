Bodegas Ferrera, de Tenerife, elabora el mejor vino rosado, según La Vanguardia

Ferrera Rosado seco 2024 (DOP Islas Canarias) ha sido reconocido como el Mejor Vino Rosado del año por el equipo de expertos y expertas enólogas, sumilleres y periodistas especializados que confecciona ‘La guía de vinos’ del periódico La Vanguardia con una selección de 100 elaboraciones imprescindibles para este 2026. En el acto entrega de premios, organizado por el diario en el marco de la feria Barcelona Wine Week, esta producción ecológica alcanzó los 96 puntos en la citada guía del periódico catalán.
La sumiller Meritxell Falgueras destaca las notas a golosinas y flores
La escritora y sumiller Meritxell Falgueras, integrante del jurado y del equipo de redactores de ‘La guía de vinos’ de La Vanguardia, destacó del Ferrera Rosado, que elabora una bodega familiar de Arafo con la varietal 100% listán negro a 1.000 metros de altura, que el color es pálido, limpio y vibrante fruto de un proceso de elaboración que incluye una maceración de entre cuatro y seis horas, seguida de una fermentación a 16 grados antes de proceder al embotellado. Por otra parte, la especialista subraya sus notas a golosinas y flores y recomienda este vino como aperitivo y con quesos.
Un nuevo reconocimiento a la producción vitivinícola de Tenerife
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, explicó que este premio “constituye un nuevo reconocimiento a la calidad y personalidad de nuestra producción vitivinícola, cada vez más valorada en el panorama internacional, y una muestra del excelente trabajo de viticultores, bodegas y profesionales de la enología”.
La enóloga Amor López, de Bodega Erupción, premio Isabel Mijares
La enóloga canaria Amor López ha sido distinguida con el premio Isabel Mijares en la categoría de ‘Nueva generación’ como promotora de la Bodega Erupción (DOP Lanzarote) fundada en mayo de 2021 en el pueblo de Tao, un proyecto emprendedor en el que conjuga el saber de más de medio siglo de producción artesanal familiar con una visión innovadora del sector para producir vinos únicos de autora. A través de procesos de elaboración artesanal con viñedos propios de producción orgánica, Erupción elabora vinos de gran calidad.
Un premio que reconoce el respeto al territorio y la identidad volcánica
Amor López señaló que “este premio es una enorme satisfacción y un reconocimiento al trabajo constante y al compromiso con una forma muy concreta de entender el vino. Lo valoro como un respaldo a un proyecto que nace desde el respeto al territorio y la identidad volcánica, pero también desde una mirada contemporánea y abierta al futuro”. Asimismo, añadió, “este galardón significa mucho para mí, porque supone un impulso y una confirmación de que el camino que estamos recorriendo, con ilusión, rigor y compromiso, tiene sentido dentro del sector vitivinícola”.
Un merecido premio
Albert Adrià recibió en Madrid Fusión el premio ‘The Best chef of de year in Europe’, que le entregó Avolta, operador líder en el sector de la restauración y la organización de la cumbre gastronómica. Un premio merecido que se suma a los tantos ya recibidos, entre ellos la distinción Manuel Iglesias que se le otorgó en los XXXIII Premios de Gastronomía DIARIO DE AVISOS que se entregaron en 2018 en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Adrià, que subió al escenario acompañado de su hijo Alex, que estudia ciencias culinarias, demostró con este ejemplo que hay relevo en las cocinas españolas.