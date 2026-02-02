Atrincherado y armado en una cocina: el complejo rescate de la Guardia Civil que ha evitado una tragedia en Canarias

Un domingo que debía ser tranquilo se tornó en pesadilla en la localidad de Agüimes (Gran Canaria). Lo que comenzó como una alerta por una discusión doméstica acabó en un despliegue policial de alto riesgo para salvar a una mujer y a sus hijos de una muerte casi segura después de que un hombre se hubiera atrincherado.
Atrincherado y contra su propia familia
Cerca de las 20:30 horas, la Guardia Civil y la Policía Canaria convergieron en una vivienda donde el pánico era palpable. Un hombre, con un historial de violencia previo, había tomado el control total del inmueble. No solo impidió la entrada a su pareja e hijos, sino que bloqueó la cerradura por dentro, convirtiendo el hogar en una fortaleza infranqueable.
Desde las ventanas, la escena era escalofriante: el agresor, armado con un cuchillo de cocina de gran tamaño, profería amenazas de muerte y realizaba gestos de degollamiento hacia los agentes, dejando claro que no se entregaría fácilmente.
El momento crítico del asalto
Pese a los intentos de los mediadores por calmar la situación, el individuo —en un estado de agitación extrema— comenzó a autolesionarse. Ante el riesgo inminente de un desenlace fatal, los agentes decidieron actuar:
- Entrada por la fuerza: Los efectivos utilizaron herramientas especializadas para reventar el acceso bloqueado.
- Cuerpo a cuerpo en la cocina: El detenido mantuvo su hostilidad hasta el último segundo, obligando a los agentes a realizar una maniobra de reducción de alta precisión.
- Finalización del operativo: Tras ser desarmado, el varón fue evacuado en ambulancia bajo custodia policial hacia un centro hospitalario.
Justicia en marcha
El detenido ya ha pasado a disposición judicial en Telde. Este suceso vuelve a poner el foco sobre la reincidencia en delitos de maltrato familiar, ya que el agresor contaba con antecedentes por episodios similares de violencia.