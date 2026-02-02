A puñetazos contra un policía fuera de servicio: la detención de película de un preso buscado en Canarias

Un hombre de 44 años ha sido arrestado en Las Palmas de Gran Canaria tras protagonizar un violento enfrentamiento con un policía nacional que, a pesar de estar libre de servicio, no dudó en actuar al reconocer a un individuo que contaba con dos órdenes de búsqueda judiciales en vigor.
Los hechos, que se han conocido este lunes a través de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se desencadenaron en la noche del pasado 28 de enero. El agente caminaba por la vía pública cuando su “ojo clínico” le permitió identificar al sospechoso. Tras realizar un seguimiento discreto, el policía decidió dar el alto al individuo, identificándose debidamente como agente de la autoridad.
Un forcejeo violento con el policía en plena calle
Lejos de acatar las órdenes, el sospechoso reaccionó con una violencia extrema. Según el informe policial, el hombre arremetió contra el agente intentando golpearle en el rostro, lo que dio inicio a un forcejeo que terminó con ambos rodando por el suelo. En el transcurso de la pelea, el policía nacional resultó herido con lesiones de carácter leve.
La escena fue presenciada por un segundo agente, también fuera de servicio, que acudió rápidamente en auxilio de su compañero. La intervención conjunta de ambos funcionarios, sumada a la colaboración de un vigilante de seguridad de un centro cercano que facilitó los grilletes, permitió reducir finalmente al agresor y asegurar la zona hasta la llegada de las patrullas operativas.
Dos robos con fuerza y entrada directa en prisión
Una vez trasladado a las dependencias policiales y verificada su identidad en la sala operativa del 091, se confirmó que el arrestado era un objetivo prioritario. Sobre él pesaban dos órdenes de búsqueda y detención motivadas por delitos de robo con fuerza en las cosas, lo que explicaría su desesperado intento de fuga.
Tras finalizar la instrucción de las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Dada la gravedad de los hechos y sus antecedentes previos, el juez ha decretado su inmediato ingreso en prisión, poniendo fin a su etapa como fugitivo de la justicia.