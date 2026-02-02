Detenido un profesor de equitación en Canarias por maltratar a su caballo en pleno campeonato

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha detenido en Las Palmas a un profesor de equitación por un presunto delito contra los animales tras conocer que maltrataba físicamente a un caballo del que era responsable y que utilizaba para competir.
La detención tuvo lugar el pasado 20 de enero, después de que el hombre reaccionara de forma violenta contra el animal tras su eliminación durante un campeonato regional de salto de obstáculos, ha indicado el cuerpo policial este lunes en un comunicado.
“En lugar de realizar las habituales labores de enfriamiento y recuperación tras el esfuerzo, presuntamente comenzó a propinarle patadas en el abdomen y el costado, una agresión que se produjo frente a varios testigos, entre ellos menores de edad”, ha detallado la Guardia Civil.
Para esclarecer los hechos, el Seprona inició una investigación en la que se realizó un informe veterinario oficial en el mismo recinto que acreditó que el caballo se encontraba en mal estado: sin desequipar, sudado, tembloroso y con signos de nerviosismo y actitud defensiva ante la presencia del agresor.
“Estos indicios confirmaron tanto la existencia de maltrato físico como la omisión de cuidados básicos, lo que puso en riesgo la salud y el bienestar del animal”, ha señalado el instituto armado.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas.