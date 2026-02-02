sucesos

Detenido un profesor de equitación en Canarias por maltratar a su caballo en pleno campeonato

El detenido pateó el abdomen y el costado del animal tras su eliminación durante un campeonato regional de salto de obstáculos
Detenido un profesor de equitación en Canarias por maltratar a su caballo en pleno campeonato
Imagen de archivo. / DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha detenido en Las Palmas a un profesor de equitación por un presunto delito contra los animales tras conocer que maltrataba físicamente a un caballo del que era responsable y que utilizaba para competir.

La detención tuvo lugar el pasado 20 de enero, después de que el hombre reaccionara de forma violenta contra el animal tras su eliminación durante un campeonato regional de salto de obstáculos, ha indicado el cuerpo policial este lunes en un comunicado.

  1. Nuevo caso de maltrato animal en Canarias: 2 cuerpos sin vida en estado de descomposiciónUn aviso por perros sueltos destapa un nuevo caso de maltrato animal en Canarias: 2 cuerpos sin vida en estado de descomposición
  2. Denuncian el mal estado de un refugio de animales en TenerifeDenuncian el mal estado de un refugio de animales en Tenerife: “Se pasan las 24 horas metidos en trasportines”

“En lugar de realizar las habituales labores de enfriamiento y recuperación tras el esfuerzo, presuntamente comenzó a propinarle patadas en el abdomen y el costado, una agresión que se produjo frente a varios testigos, entre ellos menores de edad”, ha detallado la Guardia Civil.

Para esclarecer los hechos, el Seprona inició una investigación en la que se realizó un informe veterinario oficial en el mismo recinto que acreditó que el caballo se encontraba en mal estado: sin desequipar, sudado, tembloroso y con signos de nerviosismo y actitud defensiva ante la presencia del agresor.

“Estos indicios confirmaron tanto la existencia de maltrato físico como la omisión de cuidados básicos, lo que puso en riesgo la salud y el bienestar del animal”, ha señalado el instituto armado.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas