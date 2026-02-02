Herido un hombre de 82 años tras ser atropellado en Tenerife

Un hombre de 82 años ha resultado herido durante la mañana de este lunes tras ser atropellado en el municipio de La Orotava, en el norte de Tenerife.
El incidente tuvo lugar en la carretera TF-320, concretamente en la zona de San Nicolás, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El aviso se recibió a las 09:52 horas, momento en el que el centro coordinador activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios tras recibir la alerta de que una persona había sido arrollada en la vía y precisaba asistencia sanitaria.
Valoración y traslado hospitalario del atropellado
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado en el lugar del accidente. Tras una valoración inicial, el equipo médico confirmó que el hombre presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que se procedió a su traslado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.
El suceso movilizó un amplio dispositivo de seguridad en la zona. La Policía Local de La Orotava se encargó de realizar el atestado correspondiente, mientras que la Guardia Civil colaboró con el resto de los recursos intervinientes en las labores de seguridad. Asimismo, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife se desplazó hasta el punto kilométrico afectado para proceder a la limpieza de la calzada y garantizar que la vía quedara en condiciones óptimas para la circulación.
La normalidad en el tráfico de la zona de San Nicolás se restableció una vez concluidas las tareas de los equipos de emergencia y mantenimiento vial.