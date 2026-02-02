Dos heridos en un aparatoso choque frontal en Tenerife

Un hombre y una mujer han resultado heridos de carácter moderado tras sufrir un choque frontal entre dos vehículos en el municipio de Santiago del Teide, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
El siniestro se produjo pasadas las 07:20 horas de este lunes en el punto kilométrico 2 de la carretera TF-454. Debido a la violencia del impacto, una de las víctimas quedó atrapada en el interior de su vehículo, lo que obligó a una intervención de urgencia de los servicios de rescate.
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro. Su prioridad fue asegurar los vehículos accidentados, que presentaban daños severos en sus partes frontales, y proceder a la excarcelación de una mujer que se encontraba bloqueada en el habitáculo.
Heridos tras el choque frontal
Una vez liberada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) procedió a su estabilización. La afectada presentaba un traumatismo torácico de carácter moderado, motivo por el cual fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Sur.
El segundo implicado en el choque, un varón, también requirió asistencia médica inmediata en el lugar de la colisión. El personal sanitario confirmó que sufría un traumatismo craneal y policontusiones, también de carácter moderado. Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital Quirón Costa Adeje para recibir pruebas diagnósticas complementarias.
La Policía Local de Santiago del Teide colaboró estrechamente con los recursos de emergencias para regular el tráfico en la zona, que se vio afectado durante las labores de limpieza y retirada de los vehículos.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de realizar el atestado correspondiente para determinar las causas exactas que provocaron esta colisión frontal en una vía muy transitada del sur tinerfeño.