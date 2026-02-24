La autopsia del asesino de su hijo en Cabo Blanco arroja positivo en cocaína

El Ministerio de Igualdad confirmó ayer la naturaleza machista del asesinato del menor de 10 años en una barriada de Cabo Blanco, en el municipio de Arona, ocurrido el pasado viernes.
El niño fue asesinado con un machete por su padre, quien además hirió de gravedad a la madre, antes de morir abatido por la Guardia Civil tras herir a un agente.
Según informa en exclusiva El Español, la autopsia ha confirmado que el asesino del menor se encontraba bajo los efectos de las drogas.
El agresor de 34 años, contra el que no constaban denuncias por violencia de género, falleció tras los disparos tras asesinar a su hijo y herir de gravedad a la madre del menor, de 26 años.
Los hechos se desencadenaron a la una de la madrugada del pasado día 20, tras recibir un aviso de auxilio.
“Fuertemente alterado y armado con un machete”
Al personarse en la vivienda, los agentes fueron recibidos por un hombre “fuertemente alterado y armado con un machete” que llegó a “arremeter contra un guardia”, causándole una herida en el hombro.
Ante la violencia del ataque, las fuerzas de seguridad hicieron uso de sus armas de fuego y abatieron al agresor que falleció en el acto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó el asesinato del niño por violencia vicaria en Tenerife, además del de una mujer de 28 años en Navarra por violencia machista, ocurrido el mismo día. Ambos crímenes han sido confirmados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Sánchez expresó a través de sus redes sociales su “más sentido pésame” a las familias de las víctimas y subrayó la necesidad de erradicar la violencia de género y la vicaria “sin excusas ni tibiezas”.
El jefe del Ejecutivo ha calificado los hechos como un “horror” que debe ser detenido.
Tras estos dos crímenes, el Ministerio de Igualdad eleva el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año a 10 (1.353 desde que empezaron a contabilizarse en 2003) y la cifra de menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra sus madres a 2 en 2026 y 67 desde 2013.