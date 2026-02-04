El riesgo “de mayor intensidad” vuelve a activar los avisos en Canarias: islas y zonas afectadas por horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en gran parte del Archipiélago canario ante la llegada de un fuerte mar de fondo del noroeste.
Las previsiones apuntan a una situación marítima complicada que comenzará a sentirse con fuerza a partir de la tarde de este jueves, 5 de febrero, y que se prolongará durante toda la jornada del viernes.
El fenómeno principal será el mar combinado del noroeste, con olas que alcanzarán alturas de entre 4 y 5 metros, afectando especialmente a las costas orientadas al norte y oeste de las Islas.
Todos los avisos para este jueves
La situación irá empeorando de forma progresiva desde el oeste hacia el este de la comunidad autónoma:
- La Palma: El aviso se activa a las 15:00 horas en todo el litoral. Se espera viento del oeste arreciando a fuerza 5 o 6 mar adentro.
- Tenerife y El Hierro: La alerta comenzará a las 18:00 horas. En Tenerife, el riesgo se concentra en el norte y el área Metropolitana, con mar de fondo de hasta 4 metros que irá a más durante la madrugada.
- Lanzarote y Fuerteventura: El aviso amarillo entrará en vigor a las 21:00 horas, con mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros inicialmente.
En las aguas costeras, el viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, alcanzando ocasionalmente la fuerza 6 en canales entre islas y zonas mar adentro de las vertientes noroeste y sureste.
El viernes 6 se extiende el aviso
Para la jornada del viernes, la situación de riesgo se amplía. El norte de Gran Canaria se sumará a los avisos amarillos desde la medianoche por mar combinado de 4 a 5 metros.
En el resto de las islas ya afectadas (La Palma, El Hierro, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura), el aviso permanecerá activo durante todo el viernes. La mayor energía del oleaje se espera en las fachadas norte de las islas, donde el mar de fondo impactará con mayor intensidad.
Recomendaciones y precaución
Ante este escenario, se recomienda a la población extremar las precauciones en las zonas de costa, evitar el baño en playas con bandera roja y no acercarse a diques, rompientes o zonas donde el oleaje pueda alcanzar los paseos marítimos.
Las condiciones en los canales entre islas serán de marejada a fuerte marejada, con áreas de mar rizada en las costas protegidas del este y sur, donde el viento será variable de fuerza 1 a 3.