Balance del Hospital del Carnaval de Santa Cruz: 422 atenciones, 63 menores y 15 afectados por gas pimienta

La jornada del Lunes de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife se vio empañada por un preocupante incidente de orden público. Según el último balance del dispositivo de seguridad, un grupo de jóvenes roció gas pimienta en plena zona de fiesta, dese El Águila hasta la San José, afectando a un total de 15 personas. De los afectados, cinco precisaron asistencia sanitaria inmediata, aunque afortunadamente todos presentaron un cuadro de carácter leve.
Este suceso se suma al balance global del primer tramo de la fiesta, que ya contabiliza 422 atenciones en el Hospital del Carnaval. A pesar de este altercado, las cifras generales de asistencia se mantienen en niveles muy similares a la edición anterior, registrándose incluso siete casos menos que en el mismo periodo del pasado ejercicio.
Radiografía sanitaria: alcohol y traumatismos
El consumo excesivo de alcohol sigue siendo el principal motivo de intervención, representando el 43% de los casos (182 asistencias). No obstante, el dato que más ha crecido respecto al año precedente es el de caídas y traumatismos, que ha pasado de 84 a 103 incidentes, lo que supone un repunte del 24,4%.
Del total de asistidos, 349 fueron adultos, con una distribución de 236 hombres y 186 mujeres. Además, 51 personas tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios para pruebas diagnósticas más complejas.
Intervenciones policiales y detenciones
La Policía Local de Santa Cruz ha mantenido una actividad intensa con la tramitación de 118 actas administrativas. El 75% de estas sanciones se debieron a la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes. En el apartado de seguridad ciudadana, destaca la detención de un varón por un delito contra la salud pública al intervenirle diversas drogas preparadas para su venta en el entorno de la fiesta.
Asimismo, se registraron siete actas por participación en reyertas y cinco por el porte de armas prohibidas, reforzando la vigilancia para evitar incidentes mayores tras el uso del gas pimienta el lunes.
Protección al menor y puntos de apoyo
La unidad adscrita a la Fiscalía del Menor ha intervenido con 63 menores de edad, trabajando en estrecha coordinación con Cruz Roja Española. Por su parte, los recursos sociales han tenido una actividad frenética:
- Punto Violeta: Gestionó 46 asesoramientos y actuó en cuatro casos de violencia machista.
- Punto Arcoíris: Realizó 455 consultas de asesoramiento sexual, consolidándose como un recurso clave de información.
El dispositivo, coordinado desde la plaza General Gutiérrez Mellado, cuenta con la participación de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos de Tenerife y voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz y Güímar.