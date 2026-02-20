Barcos con ‘bolas en Tenerife’: ¿Qué son estos gigantes de la costa?

Si has recorrido la autopista del sur a la altura de Granadilla o has paseado por el litoral de Santa Cruz, seguro que te has hecho la misma pregunta. En el horizonte de Tenerife, aparecen unas siluetas imponentes que rompen la estética habitual de los cruceros y cargueros: barcos colosales coronados por enormes esferas metálicas.
Para el gran público, se han bautizado popularmente como los “barcos con bolas”. Sin embargo, estamos ante una de las cumbres de la ingeniería naval: los buques metaneros, específicamente los de tipo Moss Rosenberg, encargados de transportar el Gas Natural Licuado (GNL) por todo el planeta.
¿Por qué esas “bolas” gigantes?
La forma no es una cuestión estética. Esas semiesferas que sobresalen de la cubierta son tanques de contención diseñados para resistir condiciones extremas. El gas natural, para poder ser transportado de forma eficiente, debe ser enfriado hasta los -160 grados centígrados, convirtiéndose en líquido y reduciendo su volumen cientos de veces.
Estas esferas actúan como gigantescos termos de alta tecnología. Su diseño esférico es el más eficaz para distribuir la presión de la carga y minimizar el intercambio de calor con el exterior, evitando que el gas recupere su estado gaseoso durante las largas travesías oceánicas.
Tenerife: enclave estratégico en el Norte y el Sur
La presencia de estos buques en la costa de Tenerife no es fruto del azar. La isla se ha convertido en un punto de escala vital gracias a dos infraestructuras clave: el Puerto de Santa Cruz y, más recientemente, el Puerto de Granadilla.
En el sur de la isla, la operatividad del puerto de Granadilla ha supuesto un giro radical para este sector. Su calado y sus instalaciones modernas permiten que estos gigantes realicen operaciones de mantenimiento, avituallamiento o cambio de tripulación en una zona de aguas profundas y seguras. Tenerife no es solo una parada; es una de las gasolineras más importantes del Atlántico.
Seguridad extrema en nuestras costas
Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos al ver estos buques cerca de la playa es la seguridad. Los expertos son claros: los metaneros son los barcos más seguros del mundo. El sistema de esferas es independiente del casco del buque; si el barco sufriera una colisión, los tanques de gas quedarían protegidos por una estructura interna de doble casco.
Además, la industria del GNL en Canarias está sometida a normativas internacionales rigurosas. La presencia de estos buques en el sur de Tenerife responde a una estrategia de soberanía energética y logística que genera empleos cualificados y servicios portuarios de alto valor añadido.
Un espectáculo visual para residentes y turistas
Más allá de su función técnica, los metaneros se han integrado en el paisaje marítimo de la isla. Con longitudes que superan los 280 metros (casi tres campos de fútbol), su estampa es especialmente impresionante durante el atardecer, cuando las luces de la costa se reflejan en las cubiertas de acero de estos colosos del gas.
La próxima vez que divises esas esferas en el horizonte tinerfeño, sabrás que estás observando la vanguardia del transporte energético mundial, eligiendo nuestras aguas para descansar antes de seguir su ruta por los cinco continentes.