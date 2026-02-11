El barrio más caro de Canarias para comprar casa está en Tenerife: el precio duplica la media de España

El barrio más caro de Canarias para comprar casa está en Tenerife. El mercado inmobiliario en el Archipiélago vuelve a situar a la provincia de Santa Cruz de Tenerife en la cúspide de la exclusividad. Según los últimos datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, seis de los diez barrios con el precio de la vivienda más elevado de toda Canarias se encuentran en territorio tinerfeño, con el sur de la isla como principal motor de este incremento.
El barrio de Playa Fañabé Alto, en el municipio de Adeje, se ha consolidado como la zona más cara de las Islas. Adquirir una vivienda de segunda mano en este enclave exige un desembolso medio de 6.578 euros por metro cuadrado. Esta cifra supone un impacto económico 2,3 veces superior al valor medio de España, que se sitúa en los 2.879 €/m2.
El barrio más caro de Canarias… y otros siete
La hegemonía de Tenerife en el sector de alto standing es evidente al analizar el listado de las zonas con mayores precios. Tras el liderazgo de Fañabé, otros núcleos del sur y la capital destacan en el ranking:
- Playa Fañabé Alto (Adeje): 6.578 €/m2
- Playa de las Américas (Arona/Adeje): 5.824 €/m2
- Los Cristianos (Arona): 4.941 €/m2
- Callao Salvaje – Playa Paraíso (Adeje): 4.787 €/m2
- Torviscas Centro y Alto (Adeje): 4.597 €/m2
- Santa Catalina – Canteras (Las Palmas): 4.293 €/m2
- Guanarteme (Las Palmas): 4.087 €/m2
- Duggi – Rambla – Los Hoteles (Santa Cruz de Tenerife): 4.022 €/m2
Para entender la magnitud de estas cifras, una vivienda tipo de unos 80 metros cuadrados en Playa Fañabé Alto tendría un coste medio de 526.248 euros. Este valor representa un incremento de más de 30.000 euros respecto al periodo anterior, lo que supone una subida anual del 6,2%.
Subidas récord en Gran Canaria
Aunque Tenerife domina en precios absolutos, el mayor crecimiento porcentual se ha registrado en la provincia de Las Palmas. El barrio de San Gregorio, en Telde, ha experimentado una subida meteórica del 50% en solo un año, situando su valor en 2.787 euros por metro cuadrado.
Según María Matos, portavoz de Fotocasa, este mapa refleja una “doble realidad”. Por un lado, la concentración de la demanda en zonas prime con escasez de oferta y compradores de alto poder adquisitivo. Por otro, un desplazamiento de la demanda hacia alternativas vinculadas a la segunda residencia o vivienda vacacional, lo que está tensionando los precios en municipios periféricos.
Riesgos de tensión en el mercado
El informe advierte de que crecimientos tan agresivos en tan poco tiempo anticipan nuevos riesgos de exclusión residencial si la oferta de vivienda no aumenta al mismo ritmo que la demanda. El atractivo de Canarias para el inversor extranjero y el mercado de lujo sigue presionando al alza un mercado que ya se encuentra en niveles históricamente elevados.