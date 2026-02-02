Comprar una vivienda en Canarias es hoy 40.000 euros más caro que hace un año

La crisis habitacional en el Archipiélago alcanza niveles críticos. El precio de la vivienda de segunda mano en Canarias ha registrado un incremento interanual del 18,6% al cierre de enero, situando el coste medio del metro cuadrado en 3.325 euros. Este encarecimiento supone el segundo valor más alto registrado en un mes de enero en las últimas dos décadas, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.
La traducción real para el bolsillo de los ciudadanos es alarmante: una vivienda estándar de 80 metros cuadrados, que hace un año costaba de media 224.198 euros, se oferta hoy por 265.978 euros. En apenas doce meses, los compradores canarios deben desembolsar 41.781 euros adicionales por el mismo tipo de inmueble.
Santa Cruz de Tenerife: la provincia más cara
El análisis por provincias revela que la presión es especialmente asfixiante en Santa Cruz de Tenerife, donde los precios han escalado un 19,5%, fijando el metro cuadrado en 3.664 euros. Por su parte, la provincia de Las Palmas no se queda atrás, con un incremento del 19,1% y un precio medio de 2.801 euros/m².
Dentro de la provincia tinerfeña, la situación de algunos municipios es extrema:
- Los Realejos: registra una subida histórica del 45,6%.
- Santa Cruz de Tenerife (capital): el precio se dispara un 24,9%.
- San Cristóbal de La Laguna: incrementa sus valores un 24,7%.
- Adeje: se consolida como el municipio más exclusivo, superando la barrera de los 5.079 euros/m².
Tensión estructural en el mercado de la vivienda
María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, señala que el mercado canario se encuentra en niveles de “máxima tensión”. Según la experta, no se trata de una burbuja, sino de un desequilibrio estructural agravado por la insularidad. “La demanda, tanto local como internacional, sigue en máximos, mientras que la falta de oferta de obra nueva impide que el mercado se autorregule”, explica.
Esta coyuntura está dificultando seriamente el acceso a la propiedad, especialmente para los residentes locales y los jóvenes, que ven cómo el mercado se aleja de sus capacidades económicas.
Comparativa nacional
A pesar de la intensidad de la subida en las Islas, Canarias se sitúa como la séptima comunidad con mayor incremento interanual, en un ranking liderado por la Región de Murcia (27,1%) y Andalucía (24,5%). Sin embargo, en términos de precio absoluto, el Archipiélago se mantiene como la cuarta región más cara de España, solo por detrás de Baleares, Madrid y el País Vasco.
En el resto del Archipiélago, destacan las subidas en Telde (37,6%) y La Oliva (31,1%), confirmando que el encarecimiento de la vivienda es un fenómeno que afecta ya a todas las islas de forma generalizada.