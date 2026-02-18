sucesos

Bulo en Tenerife: la Policía Nacional desmiente la desaparición de una menor en Santa Cruz

La supuesta alerta por la desaparición de la joven Celia Segura, de 16 años, que se ha viralizado este miércoles 18 de febrero, es falsa
La Policía Nacional desmiente la desaparición de una menor en Santa Cruz
La Policía Nacional desmiente la desaparición de una menor en Santa Cruz. DA
La supuesta desaparición de una menor en Santa Cruz de Tenerife que comenzó a circular en las últimas horas en redes sociales no es real.

La Policía Nacional ha confirmado que la joven no está desaparecida y que el cartel difundido es, “al parecer”, falso. En la misma línea, SOS Desaparecidos ha indicado que se trata de un “bulo”.

El cartel se difundió en redes sociales

Durante la mañana de este miércoles, 18 de febrero, numerosos usuarios compartieron de forma masiva la imagen de una supuesta alerta por la desaparición de Celia Segura Velázquez, una menor de 16 años.

Tras la difusión del aviso, la Policía Nacional ha confirmado que “la niña no está desaparecida”.

