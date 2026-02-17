Buscan a Airam, desaparecido este lunes en La Palma: se le perdió la pista en la guagua

Máxima preocupación en la isla de La Palma. Familiares y autoridades han activado un dispositivo de búsqueda para localizar a Airam, un joven con autismo y altas capacidades que desapareció este lunes.
Airam es hijo de la conocida cineasta palmera Mercedes Afonso, quien ha hecho un llamamiento desesperado a través de las redes sociales para intentar dar con su paradero.
Según la información facilitada por la familia, se cree que el joven tomó una guagua entre las 16:00 y las 17:00 horas con destino a Santa Cruz de La Palma. Sin embargo, no se descarta que pudiera haberse bajado en alguna parada anterior, ya que su intención inicial parecía ser dirigirse hacia la zona del aeropuerto.
Estado de alerta y desorientación
Mercedes Afonso ha explicado que Airam podría haber sufrido un colapso asociado al autismo, lo que le habría llevado a un estado de conciencia alterado.
En este momento, es muy probable que el joven se encuentre desorientado, asustado y desconfiado, incluso si se le llama por su propio nombre. Además, podría presentar serias dificultades para comunicarse o procesar información externa.
La última comunicación directa con el joven tuvo lugar sobre las 18:00 horas de este lunes. En ese momento, Airam manifestó no saber dónde se encontraba y, poco después, su teléfono móvil se apagó, perdiéndose desde entonces cualquier rastro de su ubicación.
¿Cómo actuar si lo encuentras?
Debido a su condición, la familia ha solicitado que, en caso de ser visto, la ciudadanía actúe con extrema cautela para no asustarlo:
- Acercarse despacio: Evitar cualquier movimiento brusco o invadir su espacio de repente.
- Hablar con calma: Dirigirse a él con serenidad y sin estridencias.
- Evitar el contacto físico: No tocarlo si no es estrictamente necesario para su seguridad.
Airam es una persona que evita las aglomeraciones, por lo que se pide especial atención en zonas tranquilas, senderos o puntos cercanos a la ruta de la guagua que conecta con la capital palmera y el aeropuerto.
Teléfonos de contacto
La familia ruega que cualquier persona que lo haya visto ayer o tenga alguna pista sobre su posible ruta, se ponga en contacto urgente con los siguientes números:
- 609 15 53 45
- 661 92 49 72
- Emergencias: 112