La lista que ‘estremece’ a Tenerife: decenas de desaparecidos en la provincia y algunas desde hace 30 años

La provincia de Santa Cruz de Tenerife mantiene activas decenas de alertas por personas desaparecidas, según el listado actualizado de la asociación SOS Desaparecidos. El registro incluye hombres y mujeres de distintas edades y nacionalidades, con desapariciones que abarcan desde los últimos meses hasta casos que se remontan a hace más de tres décadas.
Entre las desapariciones más recientes figuran personas como Soraya Borrallo Núñez, desaparecida el 15 de febrero de 2025, María del Mar Velázquez Luis, cuyo paradero se desconoce desde el 23 de diciembre de 2024, o Ron Minke, desaparecido el 25 de noviembre de 2024. A estos se suman otros casos registrados a lo largo de 2024, algunos de ellos aún muy recientes.
El listado también recoge casos antiguos que continúan sin resolverse pese al paso del tiempo. Entre ellos figuran desapariciones como la de Antonio Pacheco Zamora, en 1997, Jorge Antonio Fernández Ramos, en el año 2000, o Rafael Antonio Calatayud Garcés, desaparecido en 1990. Son alertas que permanecen activas y que siguen abiertas a cualquier nueva pista.
Desde SOS Desaparecidos insisten en que el tiempo no resta importancia a ninguno de estos casos y recuerdan que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar clave.
Por ello, animan a la ciudadanía a consultar de forma periódica el listado oficial de personas desaparecidas y a colaborar ante cualquier indicio.
Un problema que va más allá de una provincia
El elevado número de alertas activas se enmarca en una realidad más amplia. Según el Informe Anual del Centro Nacional de Desaparecidos, presentado por el Ministerio del Interior, Canarias fue una de las comunidades con más denuncias por desaparición en 2024, con 4.502 casos registrados.
Aunque la mayoría de las personas son localizadas en los primeros días, el Archipiélago cerró el año con 785 desapariciones activas, lo que sitúa a Canarias como una de las regiones más afectadas del país en proporción a su población.
Para conocer todos los casos activos y consultar información actualizada, SOS Desaparecidos mantiene disponible su enlace oficial (consultar aquí) de personas desaparecidas, donde se centralizan las alertas y los datos de contacto.