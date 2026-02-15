Buscan a una persona desaparecida en el norte de Tenerife: un helicóptero peina la costa

Diversos recursos de emergencia buscan a una persona desaparecida en la zona del Charco de La Laja y Punta de Marrero, dentro del término municipal de San Juan de la Rambla.
El dispositivo se activó este domingo, cuando se ha solicitado la intervención de un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que se ha sumado a las labores de búsqueda realizadas por la Guardia Civil.
De momento, no han trascendido más datos de la persona que se está tratando de localizar en la costa norte de Tenerife.
Cabe recordar que Canarias se encuentra en situación de prealerta por fenómenos costeros, por lo que se insta a extremar las precauciones en el litoral.