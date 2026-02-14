sucesos

Alerta por la desaparición de Isidro en Gran Canaria: es urgente localizarlo tras perderle el rastro en Telde

El hombre, de 76 años, fue visto por última vez el pasado 12 de febrero. Mide 1,67 metros, es de complexión delgada y vestía pantalón verde y chándal azul
Alerta por la desaparición de Isidro en Gran Canaria: es urgente localizarlo tras perderle el rastro en Telde
Alerta por la desaparición de Isidro en Gran Canaria: es urgente localizarlo tras perderle el rastro en Telde
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta urgente por la desaparición de Isidro H. S., de 76 años, visto por última vez el pasado 12 de febrero de 2026 en el municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado la propia organización a través de sus canales oficiales.

Desaparecido desde el 12 de febrero en Telde

De acuerdo con los datos difundidos, el hombre mide 1,67 metros, tiene complexión delgada, pelo blanco y ojos color miel. En el momento de su desaparición vestía pantalón verde, camisa y chándal azul oscuro.

  1. El hallazgo se produjo cuando un jardinero localizó la maleta semienterrada. EPTenía 40 años y al menos un hijo: la Guardia Civil busca nombre para la víctima de la maleta
  2. La lista que ‘estremece’ a Tenerife: decenas de desaparecidos en la provincia y algunas desde hace 30 años

Desde SOS Desaparecidos han solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo lo antes posible, al tratarse de una desaparición catalogada como urgente.

Teléfono habilitado para cualquier información

La asociación recuerda que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede ponerse en contacto a través del teléfono: 868 286 726.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas