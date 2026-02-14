Alerta por la desaparición de Isidro en Gran Canaria: es urgente localizarlo tras perderle el rastro en Telde

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta urgente por la desaparición de Isidro H. S., de 76 años, visto por última vez el pasado 12 de febrero de 2026 en el municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado la propia organización a través de sus canales oficiales.
Desaparecido desde el 12 de febrero en Telde
De acuerdo con los datos difundidos, el hombre mide 1,67 metros, tiene complexión delgada, pelo blanco y ojos color miel. En el momento de su desaparición vestía pantalón verde, camisa y chándal azul oscuro.
Desde SOS Desaparecidos han solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo lo antes posible, al tratarse de una desaparición catalogada como urgente.
Teléfono habilitado para cualquier información
La asociación recuerda que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede ponerse en contacto a través del teléfono: 868 286 726.