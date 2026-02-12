Tenía 40 años y al menos un hijo: la Guardia Civil busca nombre para la víctima de la maleta

La Guardia Civil ha solicitado colaboración ciudadana para tratar de identificar a una mujer cuyos restos mortales aparecieron dentro de una maleta en Benahavís (Málaga) hace tres años.
El hallazgo se produjo cuando un jardinero localizó la maleta semienterrada. En su interior se encontraban restos óseos de una persona que, hasta la fecha, sigue sin identificar.
Ante la imposibilidad de determinar su identidad con los datos iniciales, los investigadores recurrieron a especialistas forenses y contactaron con la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Galicia, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
Un retrato robot para poner rostro a la víctima
Gracias a la aplicación de novedosas técnicas de reconstrucción facial, los expertos han logrado diseñar un retrato robot que podría facilitar la identificación de la fallecida.
Los estudios realizados apuntan a que los restos pertenecerían a una mujer de unos 40 años, fallecida entre 2020 y 2023.
Según los análisis antropológicos y genéticos, se trataría de una persona:
- De origen europeo
- En aparente buen estado de salud
- Con una estatura aproximada de 1,60 metros
- Piel blanca
- Cabello original de color marrón o marrón oscuro
- Ojos de color marrón
Además, determinados indicadores osteológicos sugieren que la mujer habría tenido al menos un hijo.
La integración de datos osteológicos, antropológicos y genéticos ha permitido a los especialistas elaborar una estimación coherente y verosímil de los rasgos físicos que podría haber presentado en vida.
Petición de máxima difusión
Con el objetivo de avanzar en la identificación de la víctima, la Guardia Civil ha pedido la máxima difusión de la información y solicita que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Málaga.