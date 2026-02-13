La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable, en Fuerteventura, ha asestado un golpe definitivo a la delincuencia organizada en zonas turísticas. Bajo la denominación operación ‘Buzunare MJ’, los agentes han logrado desarticular una red de carteristas que se salda, hasta el momento, con trece personas investigadas y cinco detenidos.
La red no limitaba su radio de acción a Fuerteventura. Según la investigación, estos grupos delictivos operaban con gran movilidad en las islas de Gran Canaria y Lanzarote, aprovechando siempre los puntos de mayor afluencia de visitantes para cometer sus delitos.
Un ‘modus operandi’ basado en el descuido
La investigación de la Guardia Civil comenzó hace meses tras una oleada de denuncias. Los autores formaban parte de clanes especializados que actuaban en fechas estratégicas del año, coincidiendo con los picos de turismo.
Aprovechaban las aglomeraciones y las zonas concurridas para sustraer pertenencias sin que las víctimas se percataran. El análisis de las cámaras de seguridad fue clave en la primera fase para identificar el perfil de los sospechosos y sus movimientos.
Detenciones ‘in fraganti’ en Morro Jable
La vigilancia discreta dio sus frutos a finales de enero:
- 26 de enero: Un agente de paisano sorprendió a dos miembros de un mismo clan robando en una avenida principal. Uno de ellos fue detenido.
- 30 de enero: Dos agentes interceptaron a una pareja mientras abrían la mochila de unos turistas de avanzada edad para robarles.
En total, la operación ha permitido esclarecer 25 delitos contra el patrimonio (21 hurtos y cuatro estafas). La Guardia Civil ha logrado recuperar parte de los efectos sustraídos, que ya han sido puestos a disposición de sus dueños. Los detenidos ya han pasado a disposición judicial en Puerto del Rosario.