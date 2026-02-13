Cae el atracador de salones de juego de La Laguna: detenido un encapuchado tras una serie de robos con violencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un robo con violencia en la localidad tinerfeña de La Laguna.
La investigación se inició tras tener conocimiento de varios robos con violencia e intimidación registrados en los últimos meses en esta misma localidad. Los hechos, de similar naturaleza y con un mismo modus operandi, se producían en establecimientos de idénticas características, esto es, minicasinos y salones de juego.
El pasado mes de enero los agentes recibieron una llamada alertando de un robo con violencia en el interior de un minicasino por parte de un varón encapuchado que podría portar un arma blanca.
De inmediato se estableció un dispositivo de búsqueda por la zona, localizando al presunto autor en el interior de un establecimiento hostelero, donde fue detenido.
Gracias al trabajo realizado por los investigadores, pudieron esclarecerse un total de cuatro robos con violencia presuntamente cometidos por el detenido en meses anteriores, en los cuales se habría sustraído una cantidad total de 1000 euros aproximadamente.
Tras su detención, el hombre pasó a disposición de la autoridad judicial competente.
