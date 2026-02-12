¿Te enteraste de los robos en Arona? La Policía Nacional detiene a dos hombres por asaltar restaurantes y amenazar a empleados

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de numerosos delitos contra el patrimonio cometidos principalmente en establecimientos comerciales del municipio de Arona.
Ambos fueron identificados como responsables de un robo con fuerza en un restaurante de la localidad, aunque a cada uno de ellos se le atribuyen además distintos hechos delictivos cometidos de forma individual en otros comercios de la zona.
El asalto al restaurante se produjo durante la madrugada del 16 de diciembre de 2025, cuando los autores accedieron al interior tras forzar la puerta de entrada. Del local sustrajeron 19 botellas de alcohol, 1.000 euros en efectivo, un cajón portamonedas y una tablet.
A raíz de la investigación y tras recopilar los elementos probatorios necesarios, se estableció un dispositivo policial que culminó con la localización y detención de los dos implicados.
Robos con violencia y amenazas a empleados
A uno de los arrestados se le imputan además dos delitos de robo con violencia, dos delitos de hurto y cuatro delitos leves de hurto, cometidos en supermercados y comercios de Arona.
Según la Policía Nacional, en los últimos meses esta persona había incrementado de forma notable su actividad delictiva y mostraba actitudes violentas y amenazantes cuando era sorprendido por empleados. En algunas ocasiones llegó a agredirlos mediante empujones para asegurar su huida, lo que generó un clima de temor entre algunos trabajadores.
Esta situación motivó incluso la solicitud judicial de una orden de alejamiento de los establecimientos afectados.
Más delitos en restaurantes y uso fraudulento de tarjeta
Al segundo detenido se le atribuyen un robo con fuerza en otro restaurante, un delito de hurto y una posterior estafa mediante el uso fraudulento de una tarjeta de crédito, además de tres delitos leves de hurto en comercios.
Tras pasar a disposición judicial, uno de los arrestados ingresó en prisión, mientras que el segundo quedó en libertad con cargos.
Plan Comercio Seguro
Con estas detenciones, la Policía Nacional subraya su compromiso con el sector comercial de Arona dentro del Plan Comercio Seguro, una iniciativa orientada a garantizar la seguridad de los establecimientos, disuadir conductas delictivas y ofrecer una respuesta rápida ante situaciones que afecten a la actividad diaria de los comerciantes.