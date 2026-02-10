El ‘ladrón del pan’ de Ingenio, el hombre que huyó con 800 piezas artesanas en un descuido: dejó a siete comercios sin suministro

Lo que parecía un reparto rutinario en el municipio grancanario de Ingenio terminó convirtiéndose en un insólito suceso que dejó a media comarca sin su pedido diario. La Guardia Civil ha logrado detener al hombre que el pasado 21 de enero se hizo con un furgón de reparto de panadería cargado con 800 piezas artesanas, valoradas en unos 440 euros.
El robo se produjo aprovechando la técnica del “descuido“. El repartidor de una conocida panadería artesanal de la zona estacionó el vehículo frente a un establecimiento de alimentación para realizar una entrega. Fue en ese breve lapso de tiempo cuando el arrestado detectó que el furgón se encontraba abierto y con las llaves en el contacto, procediendo a llevárselo de forma inmediata ante la mirada de los presentes.
7 comercios sin suministro
El perjuicio para la empresa no fue solo el valor del vehículo y la mercancía. Según consta en las diligencias, en el interior del furgón se encontraban las llaves de siete establecimientos comerciales donde el operario debía dejar el suministro de pan esa mañana. El robo provocó el bloqueo de la ruta logística, impidiendo que el producto llegara a su destino.
Tras una laboriosa investigación que incluyó la inspección ocular del lugar y la recopilación de varios testimonios clave, los agentes de la Benemérita lograron identificar al presunto responsable.
La investigación culminó el pasado 29 de enero con su detención y puesta a disposición judicial. El furgón, además de los 800 panes, contenía un dispositivo de señalización V16 y otros útiles de trabajo.
Las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Telde, que ya se ha hecho cargo de la instrucción de un caso que ha causado gran revuelo entre los comerciantes del municipio grancanario por lo peculiar del botín.