Ni baliza V16 ni triángulos: el surrealista método para señalizar un coche encajado en la TF-1

Un coche encajado entre el guardarraíl, señalizado con un cono de tráfico colocado sobre el techo en lugar de la baliza V16 obligatoria, se ha convertido en uno de los vídeos más comentados de los últimos días en redes sociales en Tenerife, concretamente en la autopista del Sur de Tenerife (TF-1). Pero más allá de la imagen insólita, hay una pregunta que se repite una y otra vez: ¿cómo llegó el vehículo hasta ahí?
El vídeo, compartido entre otros por el usuario @hmd90tf, muestra el turismo perfectamente atrapado entre las vallas de seguridad, sin daños visibles en el entorno, sin marcas evidentes de impacto y con una señalización tan improvisada como llamativa.
“La pregunta es: ¿cómo?”
Ese es precisamente el comentario que más se repite entre los usuarios. “No hay marcas, no hay nada roto”, “¿por dónde entró?” o “Creo que por ahí no era” son algunas de las reacciones que acompañan a la publicación.
Otros usuarios aseguran que el coche llevaba varios días en el mismo lugar, lo que aumenta aún más el desconcierto y alimenta las teorías: desde una maniobra imposible hasta un error humano difícil de explicar.
Un cono que se ve más que la baliza
El detalle que terminó de convertir la escena en viral fue el cono de tráfico colocado sobre el coche, a modo de advertencia. Una señalización que, aunque claramente no es la reglamentaria, ha provocado bromas como “Se ve mejor que la baliza V16” o “Le pusieron sombrero”.
Conviene recordar que la señalización correcta de un vehículo inmovilizado en la vía debe hacerse con una baliza V16 homologada, tal y como establece la Dirección General de Tráfico, ya que otros elementos no garantizan la visibilidad ni la seguridad necesarias.
Entre el humor y la preocupación
Aunque el tono general ha sido humorístico, algunos comentarios muestran preocupación por el conductor, preguntándose si pudo sufrir algún tipo de indisposición antes de que el coche acabara en una posición tan inverosímil.
Por el momento, no ha trascendido más información oficial que explique el origen del incidente ni el motivo exacto por el que el vehículo terminó encajado entre el guardarraíl.
