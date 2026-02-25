80 millones para acabar con los vertidos al mar en Tenerife: el plan del Cabildo

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la consejera insular de Cooperación Municipal, Sonia Hernández, presidieron ayer una reunión de trabajo con representantes de todos los municipios de la Isla, con el objetivo de presentarles el borrador del Plan de Cooperación 2027-2030, que contará con una financiación que superará los 80 millones, según informaron desde la Corporación insular.
Lope Afonso puso de manifiesto que “la esencia del Cabildo de Tenerife está en la colaboración con sus municipios; de ahí que abordemos este nuevo Plan de Cooperación Municipal con el objetivo de ir de la mano de los ayuntamientos durante los próximos cuatro años, para focalizarlo en un asunto que nos preocupa especialmente, como es la gestión integral del agua y el saneamiento”.
El vicepresidente puso de relieve, asimismo, que “abordar esta cuestión con los municipios nos permite trabajar de forma coordinada con el objetivo de lograr el objetivo de vertido cero en nuestra isla, ejerciendo una política útil y necesaria, que además va a proyectar la Isla hacia un escenario nacional e internacional como un territorio que controla medioambientalmente sus vertidos”. Por su parte, Sonia Hernández señaló que “esta convocatoria atiende a la voluntad del Cabildo tinerfeño de presentar a los municipios el borrador del Plan de Cooperación de los próximos cuatro años”.
Un documento estratégico que la consejera calificó como “ambicioso para Tenerife, con un presupuesto que alcanza los 81 millones de euros, destinados a la optimización de las redes de saneamiento de la Isla”, al tiempo que incidió en el objetivo de alcanzar el vertido cero a las costas de la Isla. El documento que se presentó es “la base para trabajar de forma conjunta, teniendo en cuenta las necesidades y propuestas de todos los municipios”. El objetivo del programa es “corregir el déficit de saneamiento que sufre Tenerife”, enfatizaron.