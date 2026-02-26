Carmelo Rivero publica el poemario ‘Como miran los mares’, con versos inéditos

Acaba de publicarse el poemario Como miran los mares. Teoría del redoble de cortejos, del periodista y escritor Carmelo Rivero, consejero editorial de DIARIO DE AVISOS, con ilustraciones de Juan Luis Calero. El libro ha sido editado por el Cabildo y el Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC). La presentación será mañana viernes (19.00 horas) en la Sala San Borondón de La Laguna (calle Daute, nº 1), con la intervención del autor y de Calero.
Como miran los mares es una obra delicada y compacta, estructurada en cuatro partes: La mar inmóvil, Redoble de cortejos, Tritones reinando y Átomo último. Contiene además, al final, un poema largo escrito en 2025, titulado Belvedere. El volumen incluye reflexiones, sensaciones, sentimientos y anhelos, evocaciones de infancia, su ciudad de la memoria, sensualidad, alguna caricatura y versos de doble lectura, en una métrica libre interrumpida ocasionalmente por sonetos.
Una memoria de juventud
En el preámbulo, el autor se confiesa disidente de la “doctrina oficial de la poesía con mayúsculas” y se sitúa en lo que denomina jocosamente el poetastantismo, donde estarían los profanos y los espontáneos, la juglaresca.
Según explican desde el Centro de Cultura Popular Canaria en un comunicado, “el poemario se disolvió en el tiempo y reapareció entre papeles y libros de una remota mudanza, dentro de un sobre, por lo que ve la luz como un conjunto de versos que parecían muertos y han regresado”. Además, se incorpora un poema inédito: Belvedere.
Carmelo Rivero recuerda este poemario “con una memoria entrañable de su juventud creativa”. Tal y como plasman sus editores, “fue un verano prolífico en que escribió una novela, un relato y estos versos sobre los buenos, los malos y Dios en mitad del océano, que pintaba la ventana de la Isla mientras no podía parar de escribir. Eran aguas de otro mundo, otra vida y otra conciencia, pero, al cabo de 30 años, los versos parecen escritos ayer, bajo guerras y noches que solo fluctúan”.
Carmelo Rivero Ferrera (Santa Cruz de Tenerife, 1957) es un periodista con amplia trayectoria en prensa, radio y televisión, reconocido junto a su hermano Martín con el Premio Canarias de Comunicación en 2004. Ha trabajado en medios como El País y La Gaceta de Canarias, entrevistando a figuras internacionales, y en 2025 recibió el Premio Patricio Estévanez por su carrera.