Carmelo Rivero presenta este viernes en La Laguna su obra ‘Como miran los mares’

Como miran los mares: teoría del redoble de cortejos, el poemario de CARMELO RIVERO que se disolvió en el tiempo tras ser escrito en 1995 y reaparecer entre papeles y libros de una remota mudanza, será presentado este viernes, a las 19.00 horas, en la Sala San Borondón del Centro de la Cultura Popular Canaria, en La Laguna.
En el acto intervendrán el autor y JUAN LUIS CALERO, que ha aportado las ilustraciones que aparecen en la publicación y que son espectaculares, dicho sea de paso.
