alto voltaje

Carmelo Rivero presenta este viernes en La Laguna su obra ‘Como miran los mares’

En el acto intervendrán el autor y Juan Luis Calero, que ha aportado las ilustraciones que aparecen en la publicación y que son espectaculares, dicho sea de paso
Carmelo Rivero presenta este viernes en La Laguna su obra ‘Como miran los mares’
Carmelo Rivero. | DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Como miran los mares: teoría del redoble de cortejos, el poemario de CARMELO RIVERO que se disolvió en el tiempo tras ser escrito en 1995 y reaparecer entre papeles y libros de una remota mudanza, será presentado este viernes, a las 19.00 horas, en la Sala San Borondón del Centro de la Cultura Popular Canaria, en La Laguna.

En el acto intervendrán el autor y JUAN LUIS CALERO, que ha aportado las ilustraciones que aparecen en la publicación y que son espectaculares, dicho sea de paso.

  1. Carmelo Rivero publica ‘Como miran los mares’, su primer poemario escrito hace 30 añosCarmelo Rivero publica ‘Como miran los mares’, su primer poemario escrito hace 30 años
  2. La APT premia a Carmelo Rivero por su “ejercicio incesante” del periodismo
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas