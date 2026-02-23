El Carnaval Sénior pone a bailar a más de 1.000 mayores en Santa Cruz de Tenerife

La plaza de la Candelaria acogió en la tarde de ayer una nueva edición, la tercera, del Carnaval Sénior de Canarias, todo un éxito de público para cerrar las fiestas chicharreras por excelencia de la mano de más de un millar de personas que disfrutaron de una propuesta muy amena llena de música, ritmo y color.
La fiesta de los mayores puso así el broche de oro al Carnaval 2026, con las actuaciones de Pepe Benavente, Shaila Dúrcal, Jhonny Maquinaria, la murga Las Incansables de Icod de los Vinos y la humorista Yanely Hernández.
Durante esta celebración se hizo entrega de los premios Carnaval, te quiero, que reconocen el importante papel desempeñado por los decanos y pioneros del Carnaval de cada una de las islas del Archipiélago. En su tercera edición, las galardonadas por Tenerife fueron el equipo de costura de la agrupación musical Chaxiraxi, integrado por Francisca León Estrada (Paca), María Pérez Cabrera (Maruca) y Antonia Expósito (Toñi),que llevan décadas trabajando en los disfraces de su agrupación musical. El resto de premiados fueron Manuel Rodríguez (Lanzarote), mascarita del Carnaval de Arrecife; María Luisa Carballo (El Hierro), modista, diseñadora y artesana de Valverde; Carmen María Acosta Merry (La Palma), de la Asociación de Vecinos Tirimara de Argual; Ana María Rivero Ani (Gran Canaria), referente en San Fernando por su vínculo con el Carnaval; Manuel Jacinto Herrera (La Gomera), director de la murga Los Decididos del Calvario; y Pilar Suárez (Fuerteventura), diseñadora de vestuario de murgas y comparsas de la Isla.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, recordó que “gracias a la constancia de nuestros mayores tenemos el Carnaval que disfrutamos hoy en día. Durante muchos años, el Carnaval se mantuvo en nuestra capital gracias a los que hoy son mayores y en aquella época mantuvieron viva su esencia del incluso cuando en otras partes del estado español estaba prohibido. El Carnaval le debe mucho a nuestros mayores”, dijo.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó la participación de más de un millar de mayores de toda Canarias en este evento “que cumple su tercera edición y que se enmarca dentro acciones del plan Maresía para promover el envejecimiento activo y la participación social”.