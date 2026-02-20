La Piñata de los Mayores, una tarde para celebrar la vida y el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Recinto Ferial de Tenerife acogió en la tarde de ayer uno de los actos más divertidos de los que se han programado en este Carnaval 2026: la Piñata de los Mayores.
Organizada por el programa Islenior de Cabildo de Tenerife, la tarde transcurrió entre un despliegue de creatividad, fantasía y alegría en un ambiente de fiesta total en el que cientos de personas senior pertenecientes a asociaciones de todos los puntos de la Isla se dieron cita para disfrutar de una jornada especial, que comenzó con una exhibición de la comparsa Los Cariocas, seguida de la cantante Natalia Cordero.
A continuación, el plato fuerte de la tarde, la orquesta Nueva Línea hizo bailar a todos los presentes sobre el escenario al son de Noche de Copas. La tarde terminó con la actuación que nunca falla, Pepe Benavente, que volvió a levantar a todos los asistentes, después de una breve entrega de premios, en la que, tras una exposición, se reconoció a los mejores tocados elaborados por las diferentes asociaciones de mayores de la Isla.
Otro de los momentos emotivos sobre el escenario se produjo cuando se reconoció a algunos de los Guardianes del Carnaval allí presentes como Laura, la Lecherita, mítico personaje del Carnaval, que se mostró “muy emocionada porque se produzcan eventos como este en los que se da espacio a los mayores para que pasen menos momentos de soledad”.
La Piñata de los Mayores celebra su segunda edición en un recinto Ferial de Tenerife que, según Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife “ya se nos ha quedado pequeño”. Y la observación no es gratuita, con más de 2.000 personas congregadas en la Sala Multiusos.
Entre las personas que se encontraban disfrutando del evento, podía encontrarse a grupos enteros, que por primera vez este año -es la segunda edición- lucieronfantasías en grupo muy elaboradas, como en el caso de la Asociación Amigos de la Amistad de las Chumberas, cuya presidenta, María, reconoce que eventos como este son un espacio para disfrutar con otras personas, más allá de las tardes en las que se reúnen para compartir habilidades las más de ochenta personas que la componen.
Una tarde que nos demuestra todo lo que tenemos que aprender de nuestros mayores.