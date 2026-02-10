Pánico en el barrio de La Salud: un coche sin frenos se empotra la terraza de un bar

Siete personas han resultado heridas este martes tras empotrarse un vehículo contra la terraza de un bar en la calle Mencey Bencomo, en el barrio de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife.
El suceso se produjo pasadas las 9.00 horas, cuando el coche impactó contra la zona exterior del establecimiento, donde se encontraban varias personas sentadas.
Heridos leves y amplio despliegue de emergencias
Fuentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han indicado que, en principio, todos los afectados sufrieron heridas de carácter leve. La información ha sido confirmada también por el 112 Canarias, que coordinó la asistencia sanitaria en el lugar.
Hasta la zona se desplazaron tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (dos de soporte vital básico y una medicalizada), además de efectivos de la Policía Nacional y Bomberos.
Fallo en el sistema de frenado, principal hipótesis
Según las primeras investigaciones, la principal hipótesis es un fallo en el sistema de frenado del vehículo, que se encontraba aparcado en una calle adyacente y se desplazó marcha atrás, acabando por colisionar contra la terraza del bar.
Los servicios de emergencia aseguraron la zona mientras se atendía a los heridos y se realizaban las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.