Advierten de un “colapso sanitario” en Canarias por la expansión turística y poblacional

La plataforma Canarias tiene un límite ha advertido este lunes de un “colapso sanitario” por la expansión turística y el aumento poblacional que no se corresponde con un incremento equivalente de la sanidad pública.
Desde mediados de los años 90, la población de Canarias ha crecido un 40%, las camas turísticas en un 65% y el archipiélago recibe ya más de 18 millones de turistas al año, pero las camas hospitalarias públicas apenas han aumentado un 2%, pasando de 4.776 a 4.876, es decir, solo 100 camas más en 30 años, denuncia esta organización, que se basa en datos del Istac y del Ministerio de Sanidad.
Hay “más de 1.000 camas turísticas por cada cama hospitalaria“, denuncia la plataforma, que considera que se ha permitido ese crecimiento sin dimensionar los servicios públicos esenciales.
“El resultado es saturación, listas de espera y un deterioro progresivo de la atención sanitaria”, según Canarias tiene un límite, que reclama un cambio urgente de prioridades que tenga en cuenta la capacidad real del territorio y de los servicios públicos, situando la salud de la población canaria en el centro de las políticas públicas.