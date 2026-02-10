Las urgencias del HUC, entre el ‘plan de choque’ de Sanidad y el drama de los pasillos: “¿Usted cree que esto es humano?”

El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ha vuelto al centro del debate político este martes. La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha defendido en el Parlamento que la situación del centro “ha mejorado objetivamente” gracias a un plan de acción integral, una afirmación que ha chocado frontalmente con el relato de “caos” y desatención denunciado por la diputada no adscrita Marta Gómez.
El “Proyecto Urgencias”: gestión frente a saturación
Monzón ha centrado su discurso en el ‘Proyecto Urgencias 2024–2026’, un plan estructurado en tres pilares —organización, recursos humanos e infraestructuras— que busca modernizar el servicio. Según la consejera, ya se han obtenido resultados visibles como la creación de una Unidad de Corta Estancia, el refuerzo de la plantilla médica y la reorganización de los circuitos de entrada para pacientes triados.
Sin embargo, la realidad asistencial que llega a la Cámara es distinta. La diputada Marta Gómez describió como “puro caos” el estado actual del HUC y expuso el caso real de una paciente de 75 años que ingresó con una fractura de fémur el pasado 27 de diciembre y, tras permanecer en los pasillos, no fue intervenida hasta diez días después, supuestamente tras hacerse pública la denuncia en prensa.
Cruce de acusaciones y tensión parlamentaria
La comparecencia subió de tono cuando la consejera tildó de “vergonzoso” que se intentara vincular el reciente suicidio de una trabajadora con la situación asistencial para “sacar rédito político”. Monzón insistió en que los protocolos psicológicos se activaron de inmediato. Por su parte, Gómez cuestionó si es “humano” que una paciente pase días con dolores intensos y sin ver a un especialista por la falta de equipos profesionales.
Pese a la dureza del debate, Sanidad mantiene su hoja de ruta. La consejera anunció que se está preparando la licitación de las nuevas áreas de Urgencias Pediátricas, Reanimación y la ampliación de la hospitalización a domicilio, que busca descongestionar la planta física del hospital.
Refuerzo en el Hospital del Norte
Como medida para aliviar la presión sobre el HUC, el Gobierno de Canarias ha confirmado la ampliación de servicios en el Hospital del Norte. Durante este mes se prevé culminar la sala de citostáticos y, en el plazo de dos meses, el nuevo laboratorio. Además, el centro incorporará consultas de Cirugía Maxilofacial y reforzará el área de Endocrinología.
Este despliegue de infraestructuras pretende “acercar la atención sanitaria” a los residentes de la zona norte, aunque para los sindicatos y la oposición, las medidas siguen llegando tarde ante la presión constante que sufren los trabajadores del complejo hospitalario de La Laguna.
Pie de Foto: El Hospital Universitario de Canarias (HUC) encara una nueva fase de obras en Urgencias en medio de una fuerte controversia por la calidad asistencial.