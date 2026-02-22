sucesos

Efectivos de emergencia actúan a contrarreloj para controlar 2 conatos de incendio en Tenerife

En uno de ellos se ha solicitado a la población no acceder a la zona para no interrumpir las labores de extinción
Efectivos de emergencia actúan a contrarreloj para controlar 2 conatos de incendio en Tenerife
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Efectivos de emergencia han dado por controlados en la tarde de este domingo dos conatos de incendio en la isla de Tenerife, uno de ellos en Tacoronte, y el segundo, en La Orotava.

Así lo ha informado la presidenta insular, Rosa Dávila, que en su perfil oficial de ‘X’, quien precisa que a las 15.30 horas de este domingo se declaraba un conato de incendio en la zona de El Paso, en La Orotava, momento desde el cual quedaron “inmediatamente” activados todos los recursos de emergencia.

  1. Tragedia de madrugada en la TF-1: un hombre pierde la vida en un fatídico atropelloTragedia de madrugada en la TF-1: un hombre pierde la vida en un fatídico atropello
  2. Giro en la búsqueda de Airam en La Palma: hallan una mochila en la zona de Los CancajosGiro en la búsqueda de Airam, desaparecido en La Palma: hallan una mochila en la zona de Los Cancajos
  3. La Policía Local rescata el Sábado de Piñata del Carnaval a un niño de 3 años cuya madre estaba ebria y drogada en plena fiestaLa Policía Local rescata el Sábado de Piñata del Carnaval a un niño de 3 años cuya madre estaba ebria y drogada en plena fiesta

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos, de la Policía Local, Protección Civil y de la Brifor. En este caso, se solicitó a la población no acceder a la zona para no interrumpir las labores de extinción.

El segundo conato, en Tacoronte, ha afectado a un cuarto de aperos. A la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos, así como de la Policía Local, que confirma que el incendio está controlado, sin personas afectadas.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas