¿Buscas casa en el Sur? Confirman la construcción de 47 viviendas públicas en Granadilla

El Cabildo de Tenerife, a través el área de cooperación municipal y vivienda, ha suscrito un convenio específico de colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) para construir un total de 47 viviendas de promoción pública en el núcleo de San Isidro, concretamente entre las calles Los Tableritos, Los Setos, Obispo Pérez Cáceres y Peatonal Padre Esteban, en Granadilla de Abona.
Este convenio específico se enmarca en el convenio marco que el Cabildo acordó con el Gobierno de Canarias para la ejecución de 7 promociones de viviendas de vivienda pública en 7 municipios de Tenerife, con un presupuesto global de 45 millones de euros, según ha recordado la corporación insular en una nota de prensa.
Asimismo, en el caso de Granadilla, esta promoción de 47 viviendas cuenta con un presupuesto de 9.666.430,87 euros, de los que el Cabildo aporta 4.145.824,80 euros, y el ICAVI, 5.520.606,07 euros.
El vicepresidente insular Lope Afonso ha celebrado, por su parte, “el papel activo” del Cabildo durante este mandato en la promoción de vivienda en la isla, con “herramientas estratégicas” para la adquisición y construcción de vivienda pública, siendo de este modo “parte de la solución” al problema de acceso a la vivienda.