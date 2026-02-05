El Costa Adeje gana al Madrid CFF y pasa a las semifinales de la Copa de la Reina (0-1)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa logró ayer una victoria crucial por 0-1 ante el Madrid CFF en los cuartos de final de la Copa de la Reina, asegurando su clasificación para las semifinales del torneo y acercándose a un nuevo hito histórico para el club.
El conjunto tinerfeño comenzó de forma inmejorable el duelo de cuartos de final. En el minuto 1, Sakina Ouzraoui adelantó a las blanquiazules tras aprovechar un error en la salida de balón de la guardameta local, Paola Ulloa, poniendo el 0-1 en el marcador.
El tempranero tanto permitió al conjunto tinerfeño afrontar los primeros compases con confianza, orden e intensidad, en una eliminatoria a partido único con el pase a semifinales en juego. El Madrid CFF trató de reaccionar y, en el minuto 11, protagonizó su primera llegada peligrosa con un disparo que terminó en las manos de Nay Cáceres.
Las locales continuaron insistiendo y, en el minuto 18, Elba Vergés apareció de forma decisiva para evitar la ocasión más clara del Madrid CFF hasta ese momento, despejando una acción de peligro que pudo suponer el empate y cambiar el signo del choque.
El conjunto blanquiazul también generó peligro y, en el minuto 31, Sakina Ouzraoui volvió a aparecer en ataque con una ocasión clara que fue frenada por la guardameta local, Paula Ulloa, manteniéndose la ventaja mínima en el marcador. Dos minutos después, el Madrid CFF solicitó la revisión del FVS por una acción protagonizada por Sakina Ouzraoui, jugada que la colegiada no señaló como infracción. Tras los seis minutos de añadido, se llegó al descanso con ventaja en el marcador para las blanquiazules.
La segunda mitad comenzó con intensidad por ambas partes, aunque sin que se generaran oportunidades claras que pusieran en peligro la ventaja tinerfeña. En el 60, N. Ramos recibió tarjeta amarilla tras cortar un avance del Madrid CFF, reflejando la alta intensidad de la eliminatoria. Más adelante, el Costa Adeje Tenerife realizó su primera sustitución de la noche, con la entrada de Gramaglia en lugar de Sakina Ouzraoui, buscando mantener frescura y control en el ataque mientras se acercaban los minutos clave.
En un momento clave de la segunda mitad, Aleksandra se lució en defensa al despejar un intento del Madrid CFF de encontrar portería y buscar el empate, mostrando seguridad y concentración en los instantes decisivos. Posteriormente, el equipo local solicitó la segunda revisión del FVS por una posible mano dentro del área, si bien la colegiada rechazó la acción y confirmó que no existía infracción, reanudándose el juego con la ventaja tinerfeña intacta.
Ya en los últimos minutos, el Costa Adeje Tenerife realizó su segunda sustitución, con la entrada de Cinta R. por V. Quiles en el minuto 89, buscando reforzar la defensa y gestionar los instantes finales del encuentro. La colegiada añadió cuatro minutos, aumentando la tensión en los minutos finales en los que no se movió el marcador.
Con pitido final el conjunto blanquiazul celebró su victoria por 0-1 ante el Madrid CFF, asegurando su pase a las semifinales de la Copa de la Reina, un logro que mantiene viva la ilusión de la afición. El próximo viernes se conocerá a su rival en la siguiente ronda.
Sakina, protagonista
Sakina Ouzraoui Diki fue la gran protagonista del encuentro. La atacante valoró un duelo exigente en el que el equipo supo resistir y competir hasta el final. “La verdad es que ha sido un partido difícil. Hemos sufrido, pero sabíamos que tocaba sufrir ante un rival complicado”, explicó la jugadora, que subrayó la importancia del objetivo cumplido. “Veníamos a ganar y a llevarnos la clasificación, y lo más importante es que estamos en semifinales”.
El gol llegó muy pronto, en los primeros compases del encuentro, algo poco habitual para la futbolista. “No estoy acostumbrada a marcar tan temprano, pero mejor así. Aun así, luego tocó sufrir mucho”, reconoció.