Detienen al hijo tras la muerte violenta de una mujer en el sur de Tenerife

Los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado sábado en Costa del Silencio y la víctima es una alemana residente en la Isla
Agentes de la Guardia Civil trabajan en el escenario del crimen, este domingo en la Costa del Silencio. DA
El hijo de una mujer cuyo cadáver fue hallado en la noche del pasado sábado en el sur de Tenerife ha sido detenido como presunto responsable de dicha muerte, en información facilitada desde fuentes cercanas al caso y confirmada en lo esencial desde la Comandancia de la Guardia Civil.

Los hechos que nos ocupan tuvieron lugar en la Costa del Silencio, dentro del término municipal de Arona y, tras tener conocimiento de lo acaecido, los guardias civiles acudieron al lugar y encontraron el cuerpo sin vida de la infortunada, que presentaba señales evidentes de que su muerte se debía a una acción violenta.

Una carta manuscrita del ahora detenido en Tenerife

Al parecer, junto al mismo hallaron una carta manuscrita del ahora detenido, que habría abandonado el apartamento en cuestión en un vehículo familiar tras cometerse un crimen que, según fuentes extraoficiales, se habría cometido con un arma de fuego y se habrían hallado en el lugar hasta cuatro casquillos.

Así las cosas, los guardias civiles lograron dar con el paradero del sospechoso en menos de 24 horas y proceder a su detención, previéndose que sea puesto a disposición de la autoridad judicial pertinente en las próximas horas, probablemente este martes.

También ha trascendido que la víctima es una mujer de nacionalidad alemana que llevaba residiendo en el Sur desde hace años y que fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades al escuchar una fuerte discusión en la vivienda.

