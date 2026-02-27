La DANA deja 150 incidentes en Canarias en 24 horas: más de 3.000 personas sin luz, caída de árboles y vuelos cancelados

El aislamiento de una depresión en niveles altos (DANA) que ha azotado el Archipiélago, ha elevado el balance de daños en las últimas 24 horas, principalmente ante la alerta decalrada por viento. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 ha gestionado ya 150 incidentes, repartidos entre los 73 registrados en Las Palmas de Gran Canaria y los 61 de Santa Cruz de Tenerife. La capital tinerfeña ha protagonizado algunas de las imágenes más impactantes de la jornada debido a la caída de árboles y daños en infraestructuras.
Además, el Cabildo de Tenerife mantuvo cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide a través de las carreteras TF-24 y TF-21 por la peligrosa acumulación de hielo y nieve. Accesos que han sido reabiertos hoy sobre las 14:00 horas.
Susto en Santa Cruz: vehículos aplastados y muros derribados
El incidente más aparatoso en la capital ha tenido lugar en la calle Pablo Picasso. Allí, un árbol de grandes dimensiones se ha desplomado por sorpresa, impactando directamente sobre cuatro vehículos que estaban estacionados. Pese a la espectacularidad del impacto, que dejó los coches seriamente dañados, no se han reportado heridos.
No ha sido el único punto crítico en la ciudad. En el barrio de Valleseco, concretamente en la calle Rebolado, el desprendimiento de una rama de gran porte ha provocado el derrumbe de un muro en una zona de escaleras. El colapso ha bloqueado parcialmente el acceso a una vivienda, complicando la movilidad de los residentes.
Durante las últimas 24 horas, el centro coordinador 112 Canarias ha registrado unos 150 incidentes (73 en Las Palmas y 61 en Santa Cruz de Tenerife) por #AlertaVientos islas occidentales y #GranCanaria y #AtertaFenómenosCosteros #Canarias. pic.twitter.com/Lx5argDXyX— 112 Canarias (@112canarias) February 27, 2026
Caos aéreo: cancelaciones y desvíos
El viento también ha trasladado el caos a los cielos canarios. Según ha informado AENA, el aeropuerto de La Gomera se ha visto obligado a cancelar los dos vuelos programados para la mañana con destino a Gran Canaria y Tenerife Norte.
La inestabilidad ha forzado además desvíos inesperados:
- Un vuelo procedente de Sevilla con destino Gran Canaria tuvo que aterrizar en Tenerife Sur.
- Un vuelo desde Bristol, que debía llegar a Tenerife Sur, ha sido desviado finalmente a Fuerteventura.
Apagón en el Sur
Mientras la capital lidia con los escombros, en el sur de la isla la lucha es por recuperar la conectividad. Unas 3.619 personas continúan sin suministro eléctrico en los municipios de Arona, Adeje y Vilaflor debido a una avería en la red provocada por el vendaval a primera hora de este viernes. Los equipos de emergencia permanecen en alerta máxima ante la previsión de que las rachas de viento continúen dificultando la vuelta a la normalidad en las próximas horas.