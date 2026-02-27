Temporal en Tenerife: más de 3.500 personas sin luz, baños rodando, semáforos caídos y árboles de grandes dimensiones por los suelos

El fenómeno meteorológico adverso que atraviesa el Archipiélago ha sumido a Tenerife en un escenario de numerosos incidentes durante la madrugada, desde apagones hasta baños portátiles de obra rodando por las carreteras.
Ante el riesgo extremo, el Cabildo de Tenerife ha activado medidas de seguridad. Se mantienen cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide a través de las carreteras TF-24 y TF-21 por la peligrosa acumulación de hielo y nieve.
Además, desde las 09:00 horas de este 27 de febrero, se ha restringido totalmente el paso a las pistas forestales de toda la Isla para evitar accidentes en las zonas de monte.
Más de 3.500 personas sin luz
El viento y las lluvias han golpeado con fuerza la infraestructura eléctrica, dejando a más de 3.500 abonados sin luz.
Según los informes técnicos, las zonas más castigadas son:
- Arona: Un total de 2.829 usuarios afectados entre el casco y La Camella.
- Vilaflor: Con 409 abonados sin suministro.
- Icod de los Vinos: Unos 300 vecinos afectados en la zona de El Amparo.
Una noche de incidentes
La red de emergencias ha gestionado una decena de intervenciones debido a la fuerza del temporal.
En los cascos urbanos, los ciudadanos han reportado desde la caída de un semáforo en pleno centro de la capital (Álvarez de Lugo con Ramón y Cajal) hasta un poste de luz desplomado en la TF-274.
La imagen del día la dejan los objetos desplazados por el viento: ramas, elementos urbanos y baños de obra han acabado en mitad de las vías, dificultando el tránsito.
Asimismo, la caída de árboles en puntos como El Batán (TF-143) y palmeras en la zona de San Antonio han obligado a intervenir a los equipos de conservación de carreteras.
Llamamiento a la prudencia
La consejera de Medio Natural y Seguridad, Blanca Pérez, ha sido tajante: “La prioridad absoluta es la seguridad de las personas”. Por ello, ha pedido a la población evitar cualquier desplazamiento innecesario a las cumbres y respetar los cierres de las vías.
Tenerife permanece en alerta por vientos, tormentas, lluvias y calima, una combinación que mantendrá a los servicios de emergencia en guardia durante toda la jornada.