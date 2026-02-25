Una DANA pone en prealerta a Canarias por viento, nieve y lluvia de barro

A lo largo de la tarde de este miércoles se espera la formación de una vaguada, que dará lugar al aislamiento de una depresión en niveles altos (DANA) y que avanzará hacia las inmediaciones del Archipiélago canario.
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declara la situación de prealerta por lluvias en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote a partir de las 11:00 horas de mañana, jueves 26 de febrero. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
En la madrugada del jueves, las precipitaciones tenderán a extenderse por gran parte del Archipiélago canario, pudiendo ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormentas en el norte de Lanzarote.
Durante el resto de la jornada, la lluvia continuará afectando a buena parte de Canarias, con mayor incidencia en áreas del norte de islas como Gran Canaria y Tenerife.
El viento seguirá soplando con intensidad en todo el Archipiélago, con rachas que podrían superar los 70 km/h, motivo por el que se han activado avisos de nivel amarillo en todas las Islas. Además, el oleaje podría alcanzar los 5 metros de altura en numerosos puntos del litoral, lo que ha llevado a decretar avisos por temporal costero a partir de la tarde en el conjunto del Archipiélago.
Observaciones
Episodio con lluvias persistentes, que en ocasiones pueden caer con intensidad de moderada a fuerte, con chubascos intensos acompañados de fuertes vientos. La borrasca, además, va a levantar polvo desde el continente africano, y a desplazarlo hacia Canarias, por lo que podría haber lluvia de barro.
Las precipitaciones afectarán principalmente a las zonas altas y cumbres en la fachada norte de las islas de Tenerife y Gran Canaria, así como a las islas de Fuerteventura y Lanzarote.
Se espera la aparición de actividad tormentosa asociada con este evento en Fuerteventura y Lanzarote, donde no puede descartarse la aparición de granizo menudo.
Prealerta por fenómenos costeros y viento
El Gobierno de Canarias mantiene activas varias situaciones de prealerta y alerta por calima, viento y fenómenos costeros en el Archipiélago, según ha informado la Dirección General de Emergencias a través del 112 Canarias.
el Ejecutivo autonómico ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros en El Hierro, La Gomera y La Palma, así como en el norte y oeste del resto de las Islas, debido a la previsión de viento del norte de fuerza 7, con intervalos de fuerza 8, y mar combinada del noroeste. En estas zonas, las olas podrían alcanzar entre cuatro y cinco metros de altura. Para el resto del Archipiélago se mantiene la situación de prealerta por el mismo fenómeno.
Además, la comunidad autónoma permanece en prealerta por viento, con previsión de rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Esta situación afectará principalmente a la vertiente oriental y la zona de El Pinar, en El Hierro; a la Caldera de Taburiente y las vertientes este y noroeste de La Palma; a las cumbres y vertientes este y oeste de La Gomera; al extremo oeste, las zonas bajas del sureste y las cumbres de la Cordillera Dorsal en Tenerife; así como a las vertientes sureste y suroeste y las medianías orientadas al sur en Gran Canaria. También se verán especialmente afectadas el macizo de Betancuria y la península de Jandía, en Fuerteventura, y el norte de Lanzarote, incluida La Graciosa, además de zonas del interior de la isla.
Prealerta por nevadas en Tenerife
La Dirección General de Emergencias del Gobierno canario declarará la situación de prealerta por nevadas en las cumbres de Tenerife, por encima de los 1.800 metros sobre el nivel del mar, desde las 03:00 horas de mañana.
Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado esta tarde el departamento regional. De este modo, la previsión apunta a la presencia de una borrasca aislada en el entorno de Canarias, con alta disponibilidad de humedad, así como la existencia de aire frío en altura, por lo que se podrán registrar nevadas en las cumbres de Tenerife, desde esta madrugada, y a partir de los 1.800 metros sobre el nivel del mar.
La Dirección General de Emergencias recomienda a la población seguir los consejos de autoprotección mientras permanezcan activas estas situaciones.