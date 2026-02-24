Adiós a la calima, hola a las lluvias y al frío: la Aemet activa nuevos avisos en Canarias desde este miércoles

Canarias vivirá este miércoles un giro de 180 grados en su situación meteorológica. Tras un inicio de semana marcado por cielos cubiertos de calima con concentraciones de polvo sahariano que redujeron la visibilidad a 3.000 metros, el Archipiélago se prepara ahora para un escenario completamente distinto.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado por finalizados los avisos por calima este 24 de febrero, pero ha activado de forma inmediata nuevos avisos amarillas por viento y fenómenos costeros ante la entrada de una masa de aire del norte.
Este cambio radical supondrá el regreso del ambiente puramente invernal, con una caída de los termómetros que será especialmente brusca en las medianías y zonas altas de las islas.
El viento toma el relevo: rachas de hasta 80 km/h
El protagonista de las próximas horas será el viento de componente norte. A partir de las 15:00 horas de este miércoles 25 de febrero, la Aemet activa el aviso amarillo por rachas que alcanzarán los 70 y 80 km/h.
Las zonas más afectadas serán:
- La Gomera y Cumbres de Gran Canaria: Rachas máximas de hasta 80 km/h.
- Tenerife: El viento castigará con fuerza el extremo oeste, zonas bajas de la vertiente sureste, la Cordillera Dorsal y el Norte (Anaga).
- La Palma, El Hierro y Gran Canaria: Las vertientes este, oeste y medianías orientadas al sur registrarán rachas de 70 km/h.
Mal estado de la mar y lluvia
El cambio de tiempo también llegará por la costa. Desde la mañana del miércoles, se espera mar de fondo del noroeste con olas de hasta 4 metros en El Hierro y el oeste de La Palma. A partir de la tarde, el aviso se extenderá al resto de las islas, con vientos del norte con fuerza 7 u 8 en los canales interinsulares y mar combinada de hasta 5 metros en las costas norte el jueves.
En cuanto a las precipitaciones, la nubosidad irá en aumento. Para el miércoles se esperan lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas montañosas, mientras que el jueves 26 de febrero la probabilidad de lluvia será de débil a moderada, afectando también a Lanzarote y Fuerteventura.
Desplome de las temperaturas: de los 28 a los 19 grados
Si este lunes Tenerife alcanzaba los 28 grados bajo el manto de la calima, el desplome térmico será “notable” en los próximos días. Para el jueves, las capitales canarias como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria registrarán máximas de apenas 19 grados, una caída de casi 10 grados respecto al inicio de la semana.
En las cumbres de Tenerife y Gran Canaria, el descenso de las temperaturas máximas será todavía más acusado, recuperando un ambiente de invierno riguroso que se verá potenciado por el efecto del viento fuerte.