Daniela Sánchez, candidata a Reina Adulta del Carnaval de Santa Cruz: “He participado activamente en grupos del Carnaval durante más de 20 años”

El próximo 11 de febrero, la segunda candidata a concurso en la Gala de la Reina Adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife será Daniela Sánchez Padilla. Bajo la firma del Team Santana; una de las últimas incorporaciones al mundillo, y representando a Repsol grupo Canarias, esta carnavalera nacida en el 2000, que fue elegida a través del casting de su patrocinador es una entusiasta y gran conocedora de la Fiesta de la Máscara. Como tal, fue participante en grupos coreográficos primero y actualmente en la comparsa Tropicana, de Candelaria. Ahora afronta con muchísimo entusiasmo uno de los momentos especiales que pretendía vivir algún día.
– ¿Qué te llevó a ser candidata a reina del Carnaval?
“Concursar como candidata en la Gala de la Reina del Carnaval es un sueño que tengo desde muy pequeña; ya que he participado en en el carnaval desde hace 20 años. Participar como componente en los grupos te va haciendo conocer cada vez más el carnaval desde dentro y, además, y siempre he querido presentarme como candidata. Este año vi la oportunidad, me presenté al casting y tuve la suerte de que me escogieran; es un sueño cumplido y estoy ilusionadísima”.
– ¿Cómo te preparas cada día desde que supiste que ibas a ser candidata?
“Desde que me dieron esta oportunidad, supe que tendría que prepararme físicamente. Entreno cuatro veces en semana con una preparadora que ya ha trabajado anteriormente con candidatas. Además, en cuanto a la elaboración del traje, voy con mucha frecuencia a la nave a ayudar con el con todo el proceso. Poco a poco ha ido a más y soy parte activa, ya que este último mes voy día a día.”
– Además, ¡te fuiste de viaje!
Sí, y fue toda una experiencia. Hace unos meses parqte del equipo y yo nos fuimos a Turquía a buscar toda la pedrería, detalles, telas… Fue un momento maravilloso, donde pudimos conocernos mejor y aumentar nuestra complicidad. Eso siempre es un plus y estoy muy agradecida”.
– ¿Cómo ha sido trabajar con el team Santana?
“Trabajar con todo el equipo Santana es muy especial. Te podría decir que son unos auténticos apasionados del carnaval y lo conocen muy bien. Para mi gusto, queda mucho por descubrir de ellos; son un talento emergente y, además, son súper familiares”.
– ¿Cómo describirías, sin desvelar nada, tu fantasía?
“Atamande es un guiño a la a la cultura canaria, al amor que sentimos y expresamos los canarios y canarias por nuestra Tierra. Es ese sentimiento que llevamos dentro y que brilla con mucha, mucha fuerza”.
– ¿Carnaval de calle o de grupos?
“Soy comparsera y me gusta el Carnaval de fiesta; así que podría decirte que estoy en un 50-50 entre el carnaval de la calle o carnaval de grupos. Además, llevo muchísimos años participando en el en el carnaval y en las galas, pero también disfruto mucho del carnaval en la calle. En la cabalgata anunciadora o el Ritmo y Armonía, por ejemplo, se siente muchísimo la vibración y el calor del público.”.
– ¿Grupo favorito del Carnaval?
“La comparsa Tropicana, a la que pertenezco. Son mi grupo, mi familia ¡y este año van a tope!”.
– ¿Qué le aportarías a Santa Cruz de Tenerife si fueras Reina del Carnaval?
“Si fuera Reina del Carnaval, le aportaría a Santa Cruz y a todo Tenerife, la pasión que tengo por esta Fiesta. Una que he vivido desde pequeña, con intensidad, desde que soy capaz de recordar. Creo que como una candidata puedo estar a la altura de las expectativas del pueblo, porque es eso, el carnaval se lleva la sangre y soy una carnavalera que se ha involucrado en él de muchísimas maneras distintas. Para mí, es fundamental que la Reina tenga ese conocimiento, saber sobre carnaval, sobre los grupos que lo componen en sus diferentes modalidades, las fechas, sus momentos más importantes… El Carnaval es un conjunto, no un momento puntual. Tengo todo eso porque me ha sido inculcado por mi familia y lo he vivido con pasión siempre.”.