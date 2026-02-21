Vecinos de Cruz del Señor exigen policías, hartos de la inseguridad

Vecinos y comerciantes de la Cruz del Señor de la capital afirman llevar casi dos años sufriendo la “invasión” de personas en situación de calle, drogadictos y migrantes que han tomado el barrio como lugar de asentamiento.
La situación no es nueva, pero ya se ha convertido en “insostenible”, ante la presencia, cada vez mayor, de indigentes e individuos que se congregan en los aledaños de la plaza de la iglesia para trapichear o consumir droga, beber o mendigar, a lo que se une la actividad de un mercadillo ambulante que aún sigue activo en la zona.
Los residentes manifiestan a DIARIO DE AVISOS que “estamos hartos, porque ni la Policía Local ni la Policía Nacional, que a cada momento pasan en coches patrulla por la avenida Islas Canarias, apenas se para a poner orden a este caos. Exigimos más presencia policial, pues la inseguridad, unida a la basura que dejan cada día sobre las aceras, ya es insufrible. Una situación que, además, ya se extiende a otros lugares del barrio, como la avenida Venezuela o calles aledañas, donde peleas, robos y destrozos en coches son frecuentes”.
Por su parte, la concejala de Seguridad del Ayuntamiento capitalino, Gladis de León, asevera que “la Policía Local tiene órdenes desde hace meses de intervenir en la Cruz del Señor y, sobre todo, de controlar la actividad derivada del mercadillo que se monta en los alrededores de la iglesia”.
La edil añade que “cada turno de trabajo policial tiene instrucciones de vigilar la zona para tratar de erradicar este punto, pues se han levantado numerosas actas de infracción por venta ambulante. Los agentes pasan a diario por ahí”.